Rímac: familia busca a perrito que desapareció tras salir de su casa

Ximena Bailón Berrocal se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su perrito, Tommy, que se perdió el pasado 17 de marzo tras salir de su vivienda, ubicada en la urbanización Leoncio Prado, en el distrito limeño del Rímac.

El hecho se dio la tarde de aquel día: la familia cree que alguien dejó la puerta abierta y la mascota aprovechó para salir a la calle.

Al darse cuenta de la desaparición, Ximena salió a buscar a su perrito, pero no tuvo éxito.