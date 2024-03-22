Rímac: familia busca a perrito que desapareció tras salir de su casa

Tommy es un perrito macho de tamaño pequeño, de dos años, de pelaje corto, de color blanco, de caracter bastante dócil.
Ximena Bailón Berrocal se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su perrito, Tommy, que se perdió el pasado 17 de marzo tras salir de su vivienda, ubicada en la urbanización Leoncio Prado, en el distrito limeño del Rímac.
El hecho se dio la tarde de aquel día: la familia cree que alguien dejó la puerta abierta y la mascota aprovechó para salir a la calle.
Al darse cuenta de la desaparición, Ximena salió a buscar a su perrito, pero no tuvo éxito.
Tommy es un perrito macho de tamaño pequeño, de dos años, de pelaje corto, de color blanco, de carácter bastante dócil. Al momento de su desaparición, el perrito llevaba un collar negro.
Ximena se encuentra muy preocupada por la salud y seguridad de Tommy. Si usted lo ha visto, por favor llamar o escribir al siguiente número: 979 556 195.
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