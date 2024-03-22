Residentes de la Unidad Vecinal del Rímac denuncian que perros agresivos atacan y matan a sus mascotas [VIDEO]

Vecinos de la Unidad Vecinal del Rímac se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación e indignación por la actual situación que vive el vecindario por dos perros mestizos que atacan constantemente a las mascotas de la gente, incluso han matado a uno y eso ha puesto en alerta a todos.

Una de las vecinas indicó que estos dos perros han puesto en amenaza a todos los canes del primer sector de esta unidad vecinal; sobre todo, al block 37, que es donde viven sus dueños. Ellos viven desde hace dos meses en este lugar y sus mascotas son de tamaño grande y "totalmente agresivos".

La señora recalcó que el problema no es que salgan a pasear o los suelten, sino que sus dueños no tienen cuidado y se escapan regularmente, y son estos momentos en que aprovechan para atacar a cualquier perro que vean. Además, dijo que sus dueños son irrespetuosos y no hacen nada para evitar estos sucesos.