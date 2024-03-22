menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Mascotas

Residentes de la Unidad Vecinal del Rímac denuncian que perros agresivos atacan y matan a sus mascotas [VIDEO]

Rotafono de RPP | Estos perros mataron a la mascota de un vecino y los dueños no pidieron ni disculpas. Además, tampoco atendieron a la policía que acudió al vecindario en el Rímac para las investigaciones correspondientes.
| | Victor Pacheco
Esta es la zona en la que los perros atacaron y mataron a la mascota de un vecino
Esta es la zona en la que los perros atacaron y mataron a la mascota de un vecino | Fuente: Rotafono

Vecinos de la Unidad Vecinal del Rímac se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación e indignación por la actual situación que vive el vecindario por dos perros mestizos que atacan constantemente a las mascotas de la gente, incluso han matado a uno y eso ha puesto en alerta a todos.

Una de las vecinas indicó que estos dos perros han puesto en amenaza a todos los canes del primer sector de esta unidad vecinal; sobre todo, al block 37, que es donde viven sus dueños. Ellos viven desde hace dos meses en este lugar y sus mascotas son de tamaño grande y "totalmente agresivos".

La señora recalcó que el problema no es que salgan a pasear o los suelten, sino que sus dueños no tienen cuidado y se escapan regularmente, y son estos momentos en que aprovechan para atacar a cualquier perro que vean. Además, dijo que sus dueños son irrespetuosos y no hacen nada para evitar estos sucesos.

Los vecinos exigen que saquen a estos perros agresivos

Los vecinos exigen que saquen a estos perros agresivos | Fuente: Rotafono

Te recomendamos
Lambayeque: pobladores piden que se repare la carretera Belaunde Terry | Ministerio de Transportes | VIDEO

Lambayeque: pobladores piden que se repare la carretera Belaunde Terry | Ministerio de Transportes | VIDEO

 El Agustino: familiares piden drones para ubicar y rescatar cuerpo de joven que cayó al río Rímac

El Agustino: familiares piden drones para ubicar y rescatar cuerpo de joven que cayó al río Rímac

Perros mataron a mascota de un vecino

La ciudadana indicó no saber qué raza son los perros, pero que no es su culpa, sino de sus dueños, quienes no pidieron disculpas a ninguna persona cuya mascota fue atacada. "Salen disparados, más pareciera que salen a cazar porque perro que se le cruza, perro que lo agarran y lo destrozan, y ellos no hacen nada", sostuvo.

Los propios vecinos han tenido que ingeniárselas y colocaron rejas por seguridad en distintas partes del block. En el último hecho ocurrido uno de esos perros agresivos mordió a una perra pequeña y la mató; mientras que el otro can intentó atacar a la perrita de la señora Juana, pero ella actúo con una escoba y lo evitó.

La fiel compañera del vecino no corrió la misma suerte y murió casi en el acto. Los dueños cogieron a sus perros y se encerraron, pero la señora reveló que no nunca pidieron disculpas ni se hicieron responsables de lo que sucedió. Por eso, hicieron una denuncia a la policía, pero cuando fueron no dejaron entrar a los agentes.

Te recomendamos
Cajamarca: piden traslado de paciente diabético a hospital de Lima para operación de marcapasos

Cajamarca: piden traslado de paciente diabético a hospital de Lima para operación de marcapasos

 Escolar de San Martín fue traslado y operado en el INSN San Borja tras pedido de ayuda

Escolar de San Martín fue traslado y operado en el INSN San Borja tras pedido de ayuda

Vecinos hicieron denuncia a la policía

"Es un hombre mal criado (el dueño). Y la preocupación es acá que hay gente mayor, también hay niños, pero todos tienen perros. Nunca ha vivido un problema semejante. Los animales salen, pasean, nos volvemos a meter a su casa y no había un problema", indicó la ciudadana sobre la caótica situación que pasan.

Por esta razón, hace un pedido de ayuda para que las autoridades municipales o demás entidades tomen acciones al respecto, ya que los perros no tienen control y sus dueños no dan ninguna confianza; todo lo contrario. "Estamos muy preocupados por la seguridad de nuestras mascotas y y de las personas también", agregó.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sepa más:
Perros Mascota Pitbull Perro ataca rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Matucana: denuncian que patrullero policial huyó tras atropellar a perrito en el distrito de Ricardo Palma

Matucana: denuncian que patrullero policial huyó tras atropellar a perrito en el distrito de Ricardo Palma

 Cieneguilla: familia busca a su perrita llamada Peluza que se perdió hace tres días

Cieneguilla: familia busca a su perrita llamada Peluza que se perdió hace tres días

 Cusco: familia busca a perrita Burbuja que desapareció en el día de San Valentín

Cusco: familia busca a perrita Burbuja que desapareció en el día de San Valentín

 San Luis: perro llamado Osito se perdió hace 20 días cerca de la avenida Javier Prado

San Luis: perro llamado Osito se perdió hace 20 días cerca de la avenida Javier Prado
Otros casos similares
Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa

Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa
San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda
Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa

Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot