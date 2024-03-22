Residentes de la Unidad Vecinal del Rímac denuncian que perros agresivos atacan y matan a sus mascotas [VIDEO]

Vecinos de la Unidad Vecinal del Rímac se pusieron en contacto con el Rotafono de RPP para expresar su preocupación e indignación por la actual situación que vive el vecindario por dos perros mestizos que atacan constantemente a las mascotas de la gente, incluso han matado a uno y eso ha puesto en alerta a todos.
Una de las vecinas indicó que estos dos perros han puesto en amenaza a todos los canes del primer sector de esta unidad vecinal; sobre todo, al block 37, que es donde viven sus dueños. Ellos viven desde hace dos meses en este lugar y sus mascotas son de tamaño grande y "totalmente agresivos".
La señora recalcó que el problema no es que salgan a pasear o los suelten, sino que sus dueños no tienen cuidado y se escapan regularmente, y son estos momentos en que aprovechan para atacar a cualquier perro que vean. Además, dijo que sus dueños son irrespetuosos y no hacen nada para evitar estos sucesos.
Los vecinos exigen que saquen a estos perros agresivos | Fuente: Rotafono
La ciudadana indicó no saber qué raza son los perros, pero que no es su culpa, sino de sus dueños, quienes no pidieron disculpas a ninguna persona cuya mascota fue atacada. "Salen disparados, más pareciera que salen a cazar porque perro que se le cruza, perro que lo agarran y lo destrozan, y ellos no hacen nada", sostuvo.
Los propios vecinos han tenido que ingeniárselas y colocaron rejas por seguridad en distintas partes del block. En el último hecho ocurrido uno de esos perros agresivos mordió a una perra pequeña y la mató; mientras que el otro can intentó atacar a la perrita de la señora Juana, pero ella actúo con una escoba y lo evitó.
La fiel compañera del vecino no corrió la misma suerte y murió casi en el acto. Los dueños cogieron a sus perros y se encerraron, pero la señora reveló que no nunca pidieron disculpas ni se hicieron responsables de lo que sucedió. Por eso, hicieron una denuncia a la policía, pero cuando fueron no dejaron entrar a los agentes.
"Es un hombre mal criado (el dueño). Y la preocupación es acá que hay gente mayor, también hay niños, pero todos tienen perros. Nunca ha vivido un problema semejante. Los animales salen, pasean, nos volvemos a meter a su casa y no había un problema", indicó la ciudadana sobre la caótica situación que pasan.
Por esta razón, hace un pedido de ayuda para que las autoridades municipales o demás entidades tomen acciones al respecto, ya que los perros no tienen control y sus dueños no dan ninguna confianza; todo lo contrario. "Estamos muy preocupados por la seguridad de nuestras mascotas y y de las personas también", agregó.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.