San Borja: buscan a perrito Lobo que necesita urgente operación

Andrea Del Río se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que le ayuden a buscar a un perrito rescatado llamado Lobo, que necesita ser operado de los testículos. El can que se extravió el domingo 3 de mayo, tras un descuido con las puertas en su hogar temporal en el distrito limeño de San Borja.

Andrea Del Río dijo que Lobo se perdió a las tres de la mañana de su albergue temporal, situado en el cruce de Miguel Iglesias con Tomás Ramsey, en el límite de los distritos de San Borja y Surquillo. El can fue visto por última vez en Tomás Marsano con Allende.

A pesar de los esfuerzos de búsqueda y el rastreo mediante cámaras de seguridad, el paradero de Lobo sigue siendo desconocido, por eso Andrea solicita el apoyo de la comunidad para encontrarlo y que las municipalidades le permitan acceder a las imágenes de las cámaras de vigilancia.

Andrea contó que el perrito ya cuenta con una familia adoptiva esperándolo, mientras tanto requiere una cirugía de emergencia debido a una condición médica llamada criptorquidia, caracterizada por la ausencia de uno o ambos testículos en el escroto al nacer.

“Lobito es un perrito que si bien es cierto está bien de salud, él es criptorquídeo, solo tiene descendido un testículo, por lo cual debe ser operado de emergencia y esa operación iba a suscitarse el día lunes, ya que ya teníamos una familia que había pasado todos los filtros para Lobito”, explicó.

Andrea destacó esa condición física particular del can para evitar que personas malintencionadas intenten utilizarlo con fines reproductivos.

Lobo es de pelaje negro y crema. El can tiene dos años, es dócil y propenso a la ansiedad, lo que aumenta la preocupación por su bienestar en las calles. Cuando se perdió tenía un collor rojo.

Cualquier información sobre el paradero de Lobo, puede comunicarse al siguiente número telefónico 949 165 397.