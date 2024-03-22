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Mascotas

San Borja: familia busca a perrita Pecas que desapareció hace tres días

Rotafono de RPP | La mascota sufre de epilepsia, la última vez la vieron deambulando por la avenida El Pinar, en Chacarilla, en el distrito limeño de San Borja. Su familia ofrece mil soles de recompensa.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Pecas es un perrita hembra, tiene 12 años, está esterilizada, de pelaje corto, de color blanco y beige, sufre de epilepsia y necesita medicación diaria.

Pecas es un perrita hembra, tiene 12 años, está esterilizada, de pelaje corto, de color blanco y beige, sufre de epilepsia y necesita medicación diaria.

Jorge Calle se comunicó con el Rotafono de RPP para que le ayuden a encontrar a su perrita Pecas que se perdió el pasado 17 de mayo tras salir del edificio donde vivía, en el distrito limeño de San Borja. La mascota padece epilepsia, por lo que su familia la busca con desesperación para cuidarla y brindarle sus medicamentos. 

El hecho se dio al promediar las seis de la tarde, cuando un vecino dejó la puerta abierta del edificio por unos momentos y la perrita Pecas aprovechó para escapar. 

Algunas personas informaron a Jorge que vieron a la perrita deambulando por la avenida El Pinar, en Chacarilla, en el distrito limeño de Surco, sin embargo, cuando fueron a buscarla, no la pudieron encontrar.

“Se perdió el domingo 17 de mayo a eso de las 6:30 p. m. Se escapó del edificio en un momento en que la puerta estaba abierta. En la calle Matamoros de la urbanización Chacarilla, en San Borja”, afirmó Jorge Calle.

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Características de la perrita

Pecas es un perrita hembra, tiene 12 años, está esterilizada, de pelaje corto, de color blanco y beige, sufre de epilepsia y necesita medicación diaria. Al momento de su desaparición no llevaba collar, ni placa identificatoria. 

Jorge Calle se encuentra muy preocupado por la salud y por eso ofrece la recompensa de mil soles a quien encuentre y devuelva a Pecas. Si usted la ha visto, por favor, escribir o llamar al número de la familia al 961 739 961. 

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