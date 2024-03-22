San Borja: familia busca a perrita Pecas que desapareció hace tres días

Jorge Calle se comunicó con el Rotafono de RPP para que le ayuden a encontrar a su perrita Pecas que se perdió el pasado 17 de mayo tras salir del edificio donde vivía, en el distrito limeño de San Borja. La mascota padece epilepsia, por lo que su familia la busca con desesperación para cuidarla y brindarle sus medicamentos.



El hecho se dio al promediar las seis de la tarde, cuando un vecino dejó la puerta abierta del edificio por unos momentos y la perrita Pecas aprovechó para escapar.



Algunas personas informaron a Jorge que vieron a la perrita deambulando por la avenida El Pinar, en Chacarilla, en el distrito limeño de Surco, sin embargo, cuando fueron a buscarla, no la pudieron encontrar.



“Se perdió el domingo 17 de mayo a eso de las 6:30 p. m. Se escapó del edificio en un momento en que la puerta estaba abierta. En la calle Matamoros de la urbanización Chacarilla, en San Borja”, afirmó Jorge Calle.