San Borja: joven pide ayuda para encontrar a su gato de seis meses desaparecido hace 11 días

Característica de Tyler

La nueva dueña le dijo a Janella que aquel 9 de mayo dejó la ventada de su casa abierta y cuando regresó el gatito ya no estaba. La ciudadana reclama que debió ponerle mallas o no abrir ningún espacio que da a la calle para que no se salga. Por ello, está bastante molesta e indicó que no le importa rescatarlo.

Tyler es un gato de seis meses cuyo pelaje es negro en su totalidad, es pequeño de tamaño y llevaba puesto un collar azul con manchas negras. Además, tiene una ligera mancha blanca en las huellas de sus patas traseras y sus ojos son de color negro y amarillo.