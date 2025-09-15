San Isidro: familia pide ayuda para encontrar a su gata Bárbara

Rafaela Rovegno se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su gata llamada Bárbara, que se extravió el sábado 13 de septiembre, en el distrito limeño de San Isidro.

Rafaela contó a RPP que su mascota se escapó de su casa, situada en la zona de Javier Prado Oeste con Las Flores.

La familia está preocupada y pide ayuda a la comunidad para encontrarla lo más pronto posible.

Bárbara es una gata color negro, tiene siete años, es de ojos verdes y llevaba un collar gris. Cualquier información puede comunicarse con la familia de la felina al siguiente número telefónico 982 096 613.