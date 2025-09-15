menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Mascotas

San Isidro: familia pide ayuda para encontrar a su gata Bárbara

Rotafono de RPP | Bárbara se escapó de su casa el último sábado en San Isidro. La felina es de color negro, ojos verdes y llevaba un collar gris.
| | Laura Urbina Saldaña
La familia está preocupada y pide ayuda a la comunidad para encontrarla lo más pronto posible.

La familia está preocupada y pide ayuda a la comunidad para encontrarla lo más pronto posible. | Fuente: Rotafono

Rafaela Rovegno se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su gata llamada Bárbara, que se extravió el sábado 13 de septiembre, en el distrito limeño de San Isidro.

Rafaela contó a RPP que su mascota se escapó de su casa, situada en la zona de Javier Prado Oeste con Las Flores.

La familia está preocupada y pide ayuda a la comunidad para encontrarla lo más pronto posible.

Bárbara es una gata color negro, tiene siete años, es de ojos verdes y llevaba un collar gris. Cualquier información puede comunicarse con la familia de la felina al siguiente número telefónico 982 096 613.

Te recomendamos
San Martín de Porres: buscan a perrita Daisy desaparecida hace tres días

San Martín de Porres: buscan a perrita Daisy desaparecida hace tres días

 San Juan de Miraflores: familia busca a perrito Blacky que desapareció hace 24 horas

San Juan de Miraflores: familia busca a perrito Blacky que desapareció hace 24 horas

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Buscan a gata Bárbara Reportan desaparición de gata Rotafono Mascotas San Isidro
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Martín de Porres: buscan a perrita Daisy desaparecida hace tres días

San Martín de Porres: buscan a perrita Daisy desaparecida hace tres días

 San Juan de Miraflores: familia busca a perrito Blacky que desapareció hace 24 horas

San Juan de Miraflores: familia busca a perrito Blacky que desapareció hace 24 horas

 Lurín: buscan a perrita Kaly con epilepsia que desapareció tras detonación de pirotécnicos

Lurín: buscan a perrita Kaly con epilepsia que desapareció tras detonación de pirotécnicos

 San Juan de Miraflores: buscan a perrita Sol que desapareció hace una semana

San Juan de Miraflores: buscan a perrita Sol que desapareció hace una semana
Otros casos similares
Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa

Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa
San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda
Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa

Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot