San Juan de Lurigancho: adulta denuncia que su perrito Balú se perdió por culpa de una veterinaria

Veterinaria y policías no le dieron solución

Sin embargo, no lo encontraron y al día siguiente volvió a la veterinaria, pero no le dieron ni el libro de reclamaciones ni los videos de las cámaras que había, pues le indicaron que aquellas no funcionaban. Solamente le dijeron que iban a pegar folletos y ninguna otra solución.

Posteriormente, fue a la comisaría Santa Elizabeth y lo primero que le indicaron que espere. Luego de un tiempo, vino otro agente para atenderla y le dijo que no había una patrulla disponible en ese momento y le dijo que iba a mandar una al local en las siguiente horas. Por eso, le pidió su numero de teléfono, el cual se lo dio.

Al final, nunca se comunicaron con ella y no hizo la denuncia correspondientes; además, la veterinaria tampoco le han dado solución. Por ello, hace esta denuncia pública a través del Rotafono, para pedir justicia por su perro y la empresa se haga responsable y que la policía actúe rápidamente.