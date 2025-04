San Juan de Lurigancho: buscan a gatito Yiyo, desaparecido hace 25 días

Charles Arica se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su gatito Yiyo, de un año, quien se perdió el 17 de marzo en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

El dueño del felino dijo que su mascota escapó de su casa luego de que huyera del ataque de un perro en la calle Galio, en la urbanización San Hilarión Alto, a la altura de la cuadra 18 de la avenida Las Flores.

La familia del gatito lo busca hace 25 días y pide la ayuda de la comunidad, ya que Yiyo lleva un tratamiento médico.

“Mi gatito está castrado y tiene un pequeño lunar blanco en su espalda. No come cualquier comida y lleva controles médicos, ya que está enfermito. Por favor, si lo has visto o lo tienes te pedimos que nos ayudes a que vuelva a casa, ya que él tiene un hogar y es el refugio de toda la familia que en estos momentos estamos sufriendo por su pérdida”, expresó Charles.

Yiyo es un gatito doméstico, muy asustadizo y llora mucho. El gato tiene el pelaje blanco con negro, es de ojos verdes y está castrado.

La familia de Yiyo ofrece una recompensa para la persona que conozca su paradero. Cualquier información puede comunicarse con Charles Arica al siguiente número telefónico 987 950 862.