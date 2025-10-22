San Juan de Lurigancho: buscan a perrito Pinto que se extravío hace cuatro días

Pinto es de raza mestiza, tiene ocho años y no es agresivo. | Fuente: Rotafono
Cynthia Guardia se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que le ayuden a encontrar a su perrito Pinto que se extravió el domingo 19 de octubre en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
El can se perdió a las 10:30 de la noche en la urbanización Zárate, cerca de la cuadra 5 de Chimú, luego de salir a hacer sus necesidades. Desde esa fecha, han buscado por los alrededores y hasta el momento no lo han ubicado.
“Él solo salió a hacer sus necesidades como siempre sale, pero esta vez no ha regresado. Está desaparecido desde el 19 de octubre en la noche y hemos buscado, hemos difundido por todos lados y hasta ahora no lo hemos encontrado”, contó.
Cynthia ha solicitado la colaboración de la comunidad para hallar a su perrito, quien ha sido visto cerca de Enate, en San Juan de Lurigancho.
Pinto es de raza mestiza, tiene ocho años y no es agresivo. En su cabeza tiene dos manchas negras desde los ojos hasta sus orejas. Su pelaje es de color blanco y negro.
Cualquier información sobre el paradero de Pinto, puede comunicarse con su familia al siguiente número telefónico 990 738 538.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono