menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Mascotas

San Juan de Lurigancho: buscan a perrito Pinto que se extravío hace cuatro días

Rotafono de RPP | La familia pide ayuda para encontrar a Pinto, que se perdió el 19 de octubre en la urbanización Zárate, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
| | Laura Urbina Saldaña
Pinto es de raza mestiza, tiene ocho años y no es agresivo.

Pinto es de raza mestiza, tiene ocho años y no es agresivo. | Fuente: Rotafono

Cynthia Guardia se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que le ayuden a encontrar a su perrito Pinto que se extravió el domingo 19 de octubre en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

El can se perdió a las 10:30 de la noche en la urbanización Zárate, cerca de la cuadra 5 de Chimú, luego de salir a hacer sus necesidades. Desde esa fecha, han buscado por los alrededores y hasta el momento no lo han ubicado.

“Él solo salió a hacer sus necesidades como siempre sale, pero esta vez no ha regresado. Está desaparecido desde el 19 de octubre en la noche y hemos buscado, hemos difundido por todos lados y hasta ahora no lo hemos encontrado”, contó.

Cynthia ha solicitado la colaboración de la comunidad para hallar a su perrito, quien ha sido visto cerca de Enate, en San Juan de Lurigancho.

Características del perrito

Pinto es de raza mestiza, tiene ocho años y no es agresivo. En su cabeza tiene dos manchas negras desde los ojos hasta sus orejas. Su pelaje es de color blanco y negro.  

Cualquier información sobre el paradero de Pinto, puede comunicarse con su familia al siguiente número telefónico 990 738 538.

Te recomendamos
San Miguel: familia pide ayuda para encontrar a gatito Hans

San Miguel: familia pide ayuda para encontrar a gatito Hans

 Villa El Salvador: piden ayuda para encontrar a perrita Luna tras robo de camioneta

Villa El Salvador: piden ayuda para encontrar a perrita Luna tras robo de camioneta

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Buscan a perrito Pinto Mascota desaparecida Rotafono San Juan de Lurigancho Lima
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Miguel: familia pide ayuda para encontrar a gatito Hans

San Miguel: familia pide ayuda para encontrar a gatito Hans

 El Agustino: gatito, que se encontraba en torre de alta tensión, fue rescatado tras pedido de ayuda de vecinos

El Agustino: gatito, que se encontraba en torre de alta tensión, fue rescatado tras pedido de ayuda de vecinos

 Villa El Salvador: piden ayuda para encontrar a perrita Luna tras robo de camioneta

Villa El Salvador: piden ayuda para encontrar a perrita Luna tras robo de camioneta

 Lince: Kira desapareció hace tres días en inmediaciones del parque Micaela Bastidas

Lince: Kira desapareció hace tres días en inmediaciones del parque Micaela Bastidas
Otros casos similares
Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa

Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa
San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda
Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa

Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot