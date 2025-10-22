San Juan de Lurigancho: buscan a perrito Pinto que se extravío hace cuatro días

Cynthia Guardia se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que le ayuden a encontrar a su perrito Pinto que se extravió el domingo 19 de octubre en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

El can se perdió a las 10:30 de la noche en la urbanización Zárate, cerca de la cuadra 5 de Chimú, luego de salir a hacer sus necesidades. Desde esa fecha, han buscado por los alrededores y hasta el momento no lo han ubicado.

“Él solo salió a hacer sus necesidades como siempre sale, pero esta vez no ha regresado. Está desaparecido desde el 19 de octubre en la noche y hemos buscado, hemos difundido por todos lados y hasta ahora no lo hemos encontrado”, contó.

Cynthia ha solicitado la colaboración de la comunidad para hallar a su perrito, quien ha sido visto cerca de Enate, en San Juan de Lurigancho.

Características del perrito

Pinto es de raza mestiza, tiene ocho años y no es agresivo. En su cabeza tiene dos manchas negras desde los ojos hasta sus orejas. Su pelaje es de color blanco y negro.

Cualquier información sobre el paradero de Pinto, puede comunicarse con su familia al siguiente número telefónico 990 738 538.