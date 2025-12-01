menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Mascotas

San Juan de Lurigancho: familia busca a perrita que escapó tras escuchar juegos artificiales

Rotafono de RPP | Laina se perdió el sábado 29 de noviembre, la perrita tenía un lazo rosado y caminó hacia el penal de Lurigancho.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Laina es una perrita hembra de cinco años, de tamaño pequeño, de pelaje ensortijado de color blanco y negro.

Laina es una perrita hembra de cinco años, de tamaño pequeño, de pelaje ensortijado de color blanco y negro.

Sandra Celadita Vilcatoma se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Laina, que se perdió el sábado 29 de noviembre tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho

Al promediar las 10 de la mañana, la perrita salió de su casa, situada en las inmediaciones del parque de Villa, despavorida por los ruidos de los fuegos artificiales y corrió sin rumbo fijo. 

Su familia cree que la perrita salió cuando un familiar sacó el carro de la cochera de su domicilio. A través de las cámaras de seguridad de sus vecinos, Sandra vio que la perrita caminó dos cuadras desde el parque antes mencionado con dirección hacia el penal de Lurigancho. 

Te recomendamos
Callao: trasladan a niño con neumonía al Hospital Alberto Sabogal tras pedido de ayuda

Callao: trasladan a niño con neumonía al Hospital Alberto Sabogal tras pedido de ayuda

 Callao: madre busca a su hija que desapareció hace 15 días

Callao: madre busca a su hija que desapareció hace 15 días

Características de la perrita desaparecida

Laina es una perrita hembra de cinco años, de tamaño pequeño, de pelaje ensortijado de color blanco y negro. El día de su desaparición, la perrita llevaba un lazo color rosado. 

Sandra comenta que Laina es una perrita bastante amigable. Si usted la ha visto, por favor, llamar al siguiente número telefónico 960 797 632. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Mascota desaparecida Buscan a perrita Laina Rotafono San Juan de Lurigancho Mascotas
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Chorrillos: familia ofrece mil soles para que entreguen a su perrita robada

Chorrillos: familia ofrece mil soles para que entreguen a su perrita robada

 Cusco: buscan a perrita Petunia que desapareció tras salir de la casa de un familiar

Cusco: buscan a perrita Petunia que desapareció tras salir de la casa de un familiar

 Barranco: gato llamado Klon se perdió hace más de 24 horas tras escaparse de la veterinaria

Barranco: gato llamado Klon se perdió hace más de 24 horas tras escaparse de la veterinaria

 San Juan de Lurigancho: familia busca a su perrita Cloe desde hace más de 24 horas [VIDEO]

San Juan de Lurigancho: familia busca a su perrita Cloe desde hace más de 24 horas [VIDEO]
Otros casos similares
Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa

Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa
San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda
Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa

Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot