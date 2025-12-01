San Juan de Lurigancho: familia busca a perrita que escapó tras escuchar juegos artificiales

Laina es una perrita hembra de cinco años, de tamaño pequeño, de pelaje ensortijado de color blanco y negro.
Sandra Celadita Vilcatoma se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Laina, que se perdió el sábado 29 de noviembre tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
Al promediar las 10 de la mañana, la perrita salió de su casa, situada en las inmediaciones del parque de Villa, despavorida por los ruidos de los fuegos artificiales y corrió sin rumbo fijo.
Su familia cree que la perrita salió cuando un familiar sacó el carro de la cochera de su domicilio. A través de las cámaras de seguridad de sus vecinos, Sandra vio que la perrita caminó dos cuadras desde el parque antes mencionado con dirección hacia el penal de Lurigancho.
Laina es una perrita hembra de cinco años, de tamaño pequeño, de pelaje ensortijado de color blanco y negro. El día de su desaparición, la perrita llevaba un lazo color rosado.
Sandra comenta que Laina es una perrita bastante amigable. Si usted la ha visto, por favor, llamar al siguiente número telefónico 960 797 632.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.