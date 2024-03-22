menu
Mascotas

San Juan de Lurigancho: familia busca a perrito Argos que se perdió hace una semana

Rotafono de RPP | La última vez que el perrito Argos fue visto vestía con ropa color marrón militar.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Argos es un perrito de raza criolla, de un año de edad, de tamaño pequeño, de color crema, contextura delgada, tiene cola delgada, nariz delgada, cola larga y tiene los caninos pronunciados.

Argos es un perrito de raza criolla, de un año de edad, de tamaño pequeño, de color crema, contextura delgada, tiene cola delgada, nariz delgada, cola larga y tiene los caninos pronunciados.

Mishell Peña se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito llamado Argos, que se perdió el pasado 20 de agosto tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

A las siete de la mañana, el perrito salió de su vivienda ubicada en la urbanización San Hilarión, para realizar sus necesidades; sin embargo, con el transcurso de las horas, el perrito no volvió. Sus familiares intentaron buscarlo, pero no lograron encontrarlo. 

Características del perrito desaparecido

Argos es un perrito de raza criolla, de un año de edad, de tamaño pequeño y de color crema. Es de contextura delgada, tiene cola delgada y larga, nariz delgada, y tiene los caninos pronunciados. La última vez que fue visto, vestía con ropa color marrón militar. 

Mishell Peña se encuentra muy preocupada por saber dónde está su perrito pues teme por su seguridad. Si usted ha visto al perrito Argos, por favor, llamar al siguiente número: 935893023

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
mascota desaparecida San Juan de Lurigancho perrito perdido. Rotafono Lima
