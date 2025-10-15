San Juan de Lurigancho: familia busca a perrito de soporte emocional que desapareció hace más de 72 horas

Nadia Álvarez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito Milton, que se extravió el domingo 12 de octubre tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.



El hecho se dio al promediar las cinco de la tarde cuando el perrito salió de su casa, situada en la calle Barcelona, a la altura de la estación Bayovar. Cuando sus familiares se dieron cuenta de la ausencia del can, salieron a buscarlo, pero no pudieron encontrarlo.



Nadia pide ayuda a la comunidad para encontrar a su perrito, considerado como un integrante de su familia, quien le brinda soporte emocional.

"Solo deseo que me ayuden a encontrar a mi perrito, ya que el me ayuda con mi depresión. Es mi todo mi perrito", expresó con angustia.