San Juan de Lurigancho: familia busca a perrito de soporte emocional que desapareció hace más de 72 horas

Milton es un perrito macho, de cinco años, de pelaje corto, de color blanco con crema.
Nadia Álvarez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito Milton, que se extravió el domingo 12 de octubre tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.
El hecho se dio al promediar las cinco de la tarde cuando el perrito salió de su casa, situada en la calle Barcelona, a la altura de la estación Bayovar. Cuando sus familiares se dieron cuenta de la ausencia del can, salieron a buscarlo, pero no pudieron encontrarlo.
Nadia pide ayuda a la comunidad para encontrar a su perrito, considerado como un integrante de su familia, quien le brinda soporte emocional.
"Solo deseo que me ayuden a encontrar a mi perrito, ya que el me ayuda con mi depresión. Es mi todo mi perrito", expresó con angustia.
Milton es un perrito macho, de cinco años, de pelaje corto, de color blanco con crema. La última vez que se le vio, no tenía placa ni collar.
Nadia se encuentra muy preocupada por su perrito, pues comentó que el can no está acostumbrado a estar tanto tiempo solo en la calle.
La familia está sumamente preocupada por su perrito, si usted lo ha visto, por favor llamar al siguiente número telefónico 904 659 011.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.