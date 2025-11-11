San Juan de Lurigancho: familia busca a su perrita Cloe desde hace más de 24 horas [VIDEO]

Naomi Belymar Tumbalobos Cabello se puso en contacto con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo debido a que su perrita llamada Cloe se perdió el último domingo 9 de noviembre. Ella fue a la casa de su hermana por su cumpleaños, en la avenida El Muro, ubicada en la zona de Saul Cantoral Huamani, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

La ciudadana llevó a su mascota para esta celebración, pero después de unas horas se dieron cuenta que no estaba en la vivienda. Luego, observó que la parte inferior de la puerta que da a la calle había un hueco y su perrita es muy pequeña; por lo que, pudo haber salido a la calle por ahí.

La familia de Cloe la buscó inmediatamente en la vía pública y en los alrededores de la casa de su hermana, pero no la hallaron. Al preguntarle a los vecinos del lugar, algunos le dijeron que lo vieron por un parque de la zona y otras personas que aseguraron que un señor se la llevó.