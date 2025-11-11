San Juan de Lurigancho: familia busca a su perrita Cloe desde hace más de 24 horas [VIDEO]

Naomi Belymar Tumbalobos Cabello se puso en contacto con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo debido a que su perrita llamada Cloe se perdió el último domingo 9 de noviembre. Ella fue a la casa de su hermana por su cumpleaños, en la avenida El Muro, ubicada en la zona de Saul Cantoral Huamani, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
La ciudadana llevó a su mascota para esta celebración, pero después de unas horas se dieron cuenta que no estaba en la vivienda. Luego, observó que la parte inferior de la puerta que da a la calle había un hueco y su perrita es muy pequeña; por lo que, pudo haber salido a la calle por ahí.
La familia de Cloe la buscó inmediatamente en la vía pública y en los alrededores de la casa de su hermana, pero no la hallaron. Al preguntarle a los vecinos del lugar, algunos le dijeron que lo vieron por un parque de la zona y otras personas que aseguraron que un señor se la llevó.
La perrita lleva toda su vida al lado de la familia | Fuente: Rotafono
La familia se dio cuenta de lo sucedió al promediar las 9.00 p. m. y también pegaron afiches por las inmediaciones de la zona. Ellos creen que se la han robado y hacen un pedido de ayuda para que las autoridades correspondientes colaboren con la búsqueda y hallen a Cloe lo antes posible.
La perrita tiene ocho años, está esterilizada y tiene cuidados especiales debido a su edad. Además, es de la raza chihuahua; por lo que es de tamaño pequeño y su pelaje es de color blanco en su frente y hocico, pero en el resto del cuerpo es caramelo o marrón claro. Sus ojos negros resaltan mucho porque son grandes.
"Esa perrita no se adaptar a las personas porque esa perrita es muy apegada a mí y a mi hermana. Tiene 8 años viviendo conmigo y con mi familia y está acostumbrado ", sostuvo Naomi Tumbalobos. Por dicha razón, pide la ayuda de los vecinos y negocios aledaños para que entreguen los videos de las cámaras de vigilancia.
La familia ofrece una recompensa económica para quien de información de su perrita o la entregue. Para cualquier comunicación pueden llamar a los siguientes números: 914401138 o al 927886082.
