menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Mascotas

San Juan de Lurigancho: perrito llamado Cratos desapareció hace más de una semana [VIDEO]

Rotafono de RPP | El perrito Cratos tiene 14 años y se perdió el pasado miércoles 22 de octubre a la altura del Paradero 7 Wiese de San Juan de Lurigancho.
| | Victor Pacheco
Cratos es un perro de avanzada edad y no puede comer bien
Cratos es un perro de avanzada edad y no puede comer bien | Fuente: Rotafono

Victor Fernández Juárez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su perrito llamado Cratos desapareció la tarde del pasado miércoles 22 de octubre a la altura del Paradero 7 Wiese de la localidad de Mariscal Cáceres, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

El ciudadano comentó que un familiar soltó a su perrito a la calle para que haga sus necesidades, acción que hacía constantemente. Sin embargo, en esta ocasión no regresó su mascota y no sabe que ha podido pasar; por ello, está desesperado y preocupado.

"Quizás alguien se lo ha llevado, no sabemos. Eso es lo que estamos especulando porque no lo hemos encontrado en estos días y lo hemos buscado por prácticamente todo toda la zona, a unos cinco kilómetros a la redonda", manifestó el señor Fernández.

Características del perrito perdido

Asimismo, indicó que Cratos es un perro de 14 años que no puede caminar muy bien debido a su avanzada edad y para a menudo desorientado, pues tiene amnesia. Por dicha razón, hace este pedido público de ayuda para que las autoridades y vecinos colaboren con su búsqueda.

Cratos es de contextura delgada, pero se encuentra más flaco de lo usual porque no puede comer correctamente. Además, está sin ropa o algún collar y tiene una cola muy chiquita; es decir, un rabo. Su pelaje es plomo ondulado y sus patas y pecho son blancas. Tiene unas cejas muy pronunciadas y parece de la raza schnauzer.

La familia ofrece una recompensa económica a quien tenga alguna clase de información sobre el animalito o lo entregue. Para cualquier comunicación pueden llamar al siguiente número: 941822492.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono
Sepa más:
San Juan de Lurigancho Perros Mascotas perro desaparecido perro perdido rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Cercado de Lima: perrito llamado Ogui se perdió tras cohetes por la procesión del Señor de los Milagros [VIDEO]

Cercado de Lima: perrito llamado Ogui se perdió tras cohetes por la procesión del Señor de los Milagros [VIDEO]

 Comas: familia busca a perritos Coco y Capitán que desaparecieron hace casi 15 días

Comas: familia busca a perritos Coco y Capitán que desaparecieron hace casi 15 días

 Chorrillos: familia busca a gatito Ron que se perdió desde hace cinco días

Chorrillos: familia busca a gatito Ron que se perdió desde hace cinco días

 San Juan de Lurigancho: buscan a perrito Pinto que se extravío hace cuatro días

San Juan de Lurigancho: buscan a perrito Pinto que se extravío hace cuatro días
Otros casos similares
Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa

Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa
San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda
Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa

Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot