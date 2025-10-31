San Juan de Lurigancho: perrito llamado Cratos desapareció hace más de una semana [VIDEO]

Victor Fernández Juárez se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar que su perrito llamado Cratos desapareció la tarde del pasado miércoles 22 de octubre a la altura del Paradero 7 Wiese de la localidad de Mariscal Cáceres, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.
El ciudadano comentó que un familiar soltó a su perrito a la calle para que haga sus necesidades, acción que hacía constantemente. Sin embargo, en esta ocasión no regresó su mascota y no sabe que ha podido pasar; por ello, está desesperado y preocupado.
"Quizás alguien se lo ha llevado, no sabemos. Eso es lo que estamos especulando porque no lo hemos encontrado en estos días y lo hemos buscado por prácticamente todo toda la zona, a unos cinco kilómetros a la redonda", manifestó el señor Fernández.
Asimismo, indicó que Cratos es un perro de 14 años que no puede caminar muy bien debido a su avanzada edad y para a menudo desorientado, pues tiene amnesia. Por dicha razón, hace este pedido público de ayuda para que las autoridades y vecinos colaboren con su búsqueda.
Cratos es de contextura delgada, pero se encuentra más flaco de lo usual porque no puede comer correctamente. Además, está sin ropa o algún collar y tiene una cola muy chiquita; es decir, un rabo. Su pelaje es plomo ondulado y sus patas y pecho son blancas. Tiene unas cejas muy pronunciadas y parece de la raza schnauzer.
La familia ofrece una recompensa económica a quien tenga alguna clase de información sobre el animalito o lo entregue. Para cualquier comunicación pueden llamar al siguiente número: 941822492.
