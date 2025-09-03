menu
San Juan de Miraflores: buscan a perrita Sol que desapareció hace una semana

Rotafono de RPP | Tras un descuido de la familia, la mascota se escapó de su casa, en la urbanización Villa Solidaridad.
| | Laura Urbina Saldaña
La familia ofrece una recompensa de 500 soles para la persona que haya visto a la perrita Sol.

La familia ofrece una recompensa de 500 soles para la persona que haya visto a la perrita Sol. | Fuente: Rotafono

Fiorella Linares se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a buscar a su perrita llamada Sol, que se perdió el miércoles 27 de agosto, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

Fiorella dijo que su mascota se extravió hace una semana, entre las 5:40 y 6:00 a. m., tras escaparse de su casa, situada en la tercera etapa, en la urbanización Villa Solidaridad, debido a un breve descuido. 

La perrita Sol es de raza mediana, de pelaje color negro, tamaño mediano, tiene orejas largas y el pecho blanco.

La familia de Fiorella ha realizado la búsqueda de su mascota desde que esta se perdió, pero aún no pueden encontrarla, por lo que busca ayuda a la comunidad. 

Cualquier información sobre el paradero de Sol, puede comunicarse al siguiente número telefónico de su familia 983 277 026. Se ofrece una recompensa de 500 soles para la persona que conozca su ubicación. 

Buscan a mascota Perrita desaparecida Rotafono San Juan de Miraflores
