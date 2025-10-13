San Juan de Miraflores: familia busca a gatito Max tras escaparse de veterinaria

Alicia Salazar se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y difundir la desaparición de su gatito Max que se perdió el pasado 8 de octubre, tras escapar de una veterinaria, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.



El pasado miércoles, la hermana de Alicia llevó al gatito a una veterinaria, situada en la zona conocida como Alemana. Al regreso, a las seis de la tarde, el veterinario la llamó y le indicó que el canil donde estaba Max, al parecer, no se habría cerrado bien y el felino se escapó al ver ingresar dos perritos al establecimiento. Desde ese momento, la familia lo ha buscado por la zona, pero no ha tenido éxito.



“A las 10 de la mañana, mi hermana llevó a su gato a la veterinaria, donde lo dejó y le dijeron que regrese a las tres de la tarde. Cuando ella fue, el doctor la hizo pasar y le dijo que el gatito se había perdido, porque antes, vino una clienta”, afirmó Alicia.

