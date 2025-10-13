menu
Mascotas

San Juan de Miraflores: familia busca a gatito Max tras escaparse de veterinaria

Rotafono de RPP | La dueña del felino se encuentra desesperada y solicita apoyo de la comunidad del distrito limeño de San Juan de Miraflores para ubicar a su mascota de pelaje blanco y con collar fucsia.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
El pasado miércoles, la hermana de Alicia llevó al gatito a una veterinaria ubicada en la zona conocida como Alemana. Al regreso, a las seis de la tarde, el veterinario la llama y le indica que Max había escapado.

El pasado miércoles, la hermana de Alicia llevó al gatito a una veterinaria ubicada en la zona conocida como Alemana. Al regreso, a las seis de la tarde, el veterinario la llama y le indica que Max había escapado.

Alicia Salazar se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y difundir la desaparición de su gatito Max que se perdió el pasado 8 de octubre, tras escapar de una veterinaria, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

El pasado miércoles, la hermana de Alicia llevó al gatito a una veterinaria, situada en la zona conocida como Alemana. Al regreso, a las seis de la tarde, el veterinario la llamó y le indicó que el canil donde estaba Max, al parecer, no se habría cerrado bien y el felino se escapó al ver ingresar dos perritos al establecimiento. Desde ese momento, la familia lo ha buscado por la zona, pero no ha tenido éxito.

“A las 10 de la mañana, mi hermana llevó a su gato a la veterinaria, donde lo dejó y le dijeron que regrese a las tres de la tarde. Cuando ella fue, el doctor la hizo pasar y le dijo que el gatito se había perdido, porque antes, vino una clienta”, afirmó Alicia. 

Características del gatito desaparecido

Max es un gatito macho de dos años, de tamaño regular, de pelaje corto de color blanco, los ojitos de color verde y celeste por la herectomía. La última vez que vieron al gatito, Max tenía puesto un collar fucsia. El felino es de carácter bastante amable con personas conocidas de su entorno. 

La familia del gatito se encuentra desesperada por encontrarlo, por favor, si usted lo ha visto, llamar al siguiente número telefónico 939 124 995

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

Sepa más:
Buscan a gato Mascota perdida Rotafono San Juan de Miraflores Gatito Max Gato se escapa de veterinaria
