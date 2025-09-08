San Juan de Miraflores: familia busca a perrito Blacky que desapareció hace 24 horas

Blacky tiene ocho años, es un perrito macho, de cruce con entre salchicha y cooker, de tamaño pequeño, contextura regular y pelaje de color negro.
Sandra Elizabeth Solorzano Chauca se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito Blacky que se perdió el domingo 7 de setiembre tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.
El hecho se dio en la noche, cuando algunos parientes llegaron a la casa como parte de una pequeña visita a la familia y se cree que luego del evento dejaron la puerta abierta del hogar y, en ese lapso, el perrito se habría escapado.
“Por favor ayúdenme a difundirlo, es la primera vez que me pasa esto (...) yo asumo que ahora debe estar asustado y él se aleja, no es agresivo pero ladra bastante”, comentó Sandra Elizabeth.
Blacky tiene ocho años, es un perrito macho, de un cruce entre salchicha y cooker. El can es de tamaño pequeño, contextura regular, pelaje mediano de color negro. De carácter es bastante dócil, pero tímido cuando está con personas extrañas.
Sandra Elizabeth Chauca asegura que su perrito no está acostumbrado a estar en la calle tanto tiempo solo, por lo que pide que las personas le ayuden con la búsqueda de Blacky.
Cualquier información sobre el paradero del can puede comunicarse con la familia al siguiente telefónico 988 517 855.
