San Juan de Miraflores: familia busca a perrito Blacky que desapareció hace 24 horas

Sandra Elizabeth Solorzano Chauca se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito Blacky que se perdió el domingo 7 de setiembre tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.



El hecho se dio en la noche, cuando algunos parientes llegaron a la casa como parte de una pequeña visita a la familia y se cree que luego del evento dejaron la puerta abierta del hogar y, en ese lapso, el perrito se habría escapado.





“Por favor ayúdenme a difundirlo, es la primera vez que me pasa esto (...) yo asumo que ahora debe estar asustado y él se aleja, no es agresivo pero ladra bastante”, comentó Sandra Elizabeth.