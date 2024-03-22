San Juan de Miraflores: pastor chiribaya llamado Chato se perdió hace 10 días en Las Torres de Alemana [VIDEO]

Rubén Edson Salinas Apolinario es un ciudadano que tiene como mascota a un perro de raza pastor chiribaya llamado Chato. Sin embargo, se encuentra desaparecido desde el pasado 20 de mayo y se puso en contacto con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo de las autoridades y de sus vecinos, para tenerlo de vuelta en casa.

Chato se perdió hace 14 días tras salir de su vivienda, ubicada en el asentamiento humano Las Torres de Alemana, situado en el distrito limeño de San Juan de Miraflores. Su dueño contó que no ha tenido novedades al respecto, lo cual le parece raro debido a que al perro lo conocen en toda la zona.

El señor Salinas destacó que su pastor chiribaya es un animal inteligente, pues sabía cruzar las calles y caminaba por toda la cuadra con mucho cuidado. Además, el vecindario tanto de Las Torres de Alemana como de Manuel Scorza lo conocían. Por tal motivo, piensa que se lo han podido llevar.