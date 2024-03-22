San Juan de Miraflores: pastor chiribaya llamado Chato se perdió hace 10 días en Las Torres de Alemana [VIDEO]

Rubén Edson Salinas Apolinario es un ciudadano que tiene como mascota a un perro de raza pastor chiribaya llamado Chato. Sin embargo, se encuentra desaparecido desde el pasado 20 de mayo y se puso en contacto con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo de las autoridades y de sus vecinos, para tenerlo de vuelta en casa.
Chato se perdió hace 14 días tras salir de su vivienda, ubicada en el asentamiento humano Las Torres de Alemana, situado en el distrito limeño de San Juan de Miraflores. Su dueño contó que no ha tenido novedades al respecto, lo cual le parece raro debido a que al perro lo conocen en toda la zona.
El señor Salinas destacó que su pastor chiribaya es un animal inteligente, pues sabía cruzar las calles y caminaba por toda la cuadra con mucho cuidado. Además, el vecindario tanto de Las Torres de Alemana como de Manuel Scorza lo conocían. Por tal motivo, piensa que se lo han podido llevar.
El perrito llamado Chato fue abandonado por su antiguo dueño y tiene una nueva familia | Fuente: Rotafono
El hombre dijo que su perro se escapó por la reja de su hogar aquel miércoles a las 3.00 p. m. y pensó que iba a regresar, ya que conocía la calle y solía estar ahí buen tiempo del día. Al pasar varios minutos salió a buscarlo, pero no lo encontró; por eso, hace esta denuncia pública, para que la entidad correspondiente amplíe la búsqueda.
Cabe mencionar que Chato fue adoptado por esta familia hace seis años atrás, ya que su anterior dueño lo abandonó. Él lo acogió, le dio de comer y le puso una cama, pero no era el único, ya que los vecinos también colaboraban y le tienen cariño. “Era un perrito de la cuadra”, sostuvo.
Rubén Salinas exhortó a que la policía también investigue porque al ser de raza pastor chiribaya cree que se lo han robado. Hay que recordar que en agosto del año pasado el Congreso de la República declaró a este perro como patrimonio cultural de la Nación. También, fue la mascota oficial de los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025.
Su familia cree que han podido robarse a su perrito | Fuente: Rotafono
Chato es un perro de seis años cuyo pelaje es de color caramelo, pero con ciertas tonalidades blancas en el hocico y parte de sus patas. Además, es cariño y dócil; por lo que, cualquier persona puede acariciarlo sin que le haga daño. Su familia está muy preocupada y piden toda la ayuda posible para recuperarlo.
Asimismo, exhortan a que los vecinos, negocios y municipalidad apoyen con todo lo que saben y que entreguen a la policía los videos de las cámaras de vigilancia para saber si alguien lo raptó o qué dirección tomó.
Para cualquier información al respecto pueden comunicarse con el siguiente número telefónico: 955179269.
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