San Luis: perro llamado Osito se perdió hace 20 días cerca de la avenida Javier Prado

El perrito llamado Osito tiene algunas complicaciones médicas y debe ser atendido | Fuente: Rotafono
Vivian Osorio se puso en contacto con el Rotafono de RPP para reportar que su perrito llamado Osito se encuentra desaparecido desde la tarde del pasado viernes 23 de enero. Su mascota se escapó de la veterinaria ubicada en la avenida San Luis, cerca de la avenida Javier Prado, en el distrito limeño de San Luis.
Han pasado 20 días y la familia no tiene ninguna información al respecto de Osito. La madre del señor Vivian es la que más sufre porque el animal le pertenecía a su hijo que falleció recientemente. Además, Osito no está bien de salud, ya que tiene problemas en los huesos y sufre del corazón.
El dueño de este perro perdido lo buscó ese mismo día por los alrededores de la veterinaria, pero lo encontró. La búsqueda continuó en las semanas siguiente y ha recorrido las calles de Surco, San Borja, Lince, La Victoria, pero no ha podido hallar a su fiel compañero. También, ha preguntado a los vecinos aledaños, pero tampoco saben nada.
El señor contó que también algunas personas lo han llamado para pedirle dinero por información sobre Osito. Otras le indicaron que no lo han visto y uno le dijo que lo vio y le dio una patada para que se vaya. Mientras tanto, sus familiares siguieron pegando afiches en las calles para que reconozcan a su mascota.
"Mi madre está con una herida en la pierna... así buscando. Yo me acabo de caer también buscando", manifestó el señor Vivian. Por dicha razón, hace un pedido público de ayuda para que las autoridades policiales respectivas busquen a su perrito. Además, exhortan a que los vecinos entreguen los videos de las cámaras de vigilancia.
Para cualquier información al respecto pueden llamar a los siguientes números: 995136944 o al 972138862.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono