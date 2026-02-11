menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Mascotas

San Luis: perro llamado Osito se perdió hace 20 días cerca de la avenida Javier Prado

Rotafono de RPP | "Es mi madre la que sufre porque ese perrito es el único recuerdo de su hijo que falleció", sostuvo el dueño del perrito perdido cerca de la avenida Javier Prado, en San Luis.
| | Victor Pacheco
El perrito llamado Osito tiene algunas complicaciones médicas y debe ser atendido

El perrito llamado Osito tiene algunas complicaciones médicas y debe ser atendido | Fuente: Rotafono

Vivian Osorio se puso en contacto con el Rotafono de RPP para reportar que su perrito llamado Osito se encuentra desaparecido desde la tarde del pasado viernes 23 de enero. Su mascota se escapó de la veterinaria ubicada en la avenida San Luis, cerca de la avenida Javier Prado, en el distrito limeño de San Luis.

Han pasado 20 días y la familia no tiene ninguna información al respecto de Osito. La madre del señor Vivian es la que más sufre porque el animal le pertenecía a su hijo que falleció recientemente. Además, Osito no está bien de salud, ya que tiene problemas en los huesos y sufre del corazón.

El dueño de este perro perdido lo buscó ese mismo día por los alrededores de la veterinaria, pero lo encontró. La búsqueda continuó en las semanas siguiente y ha recorrido las calles de Surco, San Borja, Lince, La Victoria, pero no ha podido hallar a su fiel compañero. También, ha preguntado a los vecinos aledaños, pero tampoco saben nada.

Familia pide apoyo de autoridades

El señor contó que también algunas personas lo han llamado para pedirle dinero por información sobre Osito. Otras le indicaron que no lo han visto y uno le dijo que lo vio y le dio una patada para que se vaya. Mientras tanto, sus familiares siguieron pegando afiches en las calles para que reconozcan a su mascota.

"Mi madre está con una herida en la pierna... así buscando. Yo me acabo de caer también buscando", manifestó el señor Vivian. Por dicha razón, hace un pedido público de ayuda para que las autoridades policiales respectivas busquen a su perrito. Además, exhortan a que los vecinos entreguen los videos de las cámaras de vigilancia.

Para cualquier información al respecto pueden llamar a los siguientes números: 995136944 o al 972138862.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
perro desaparecido Mascotas Perros Animales rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Independencia: buscan a perritos Cody y Paco que desaparecieron hace siete días

Independencia: buscan a perritos Cody y Paco que desaparecieron hace siete días

 Tacna: padre pide ayuda para encontrar al perrito de su hijo que se perdió en la playa El Toro

Tacna: padre pide ayuda para encontrar al perrito de su hijo que se perdió en la playa El Toro

 Chosica: piden albergues temporales para rescatar a 14 mascotas en situación crítica

Chosica: piden albergues temporales para rescatar a 14 mascotas en situación crítica

 Arequipa: familia busca a perrito Jayax que desapareció cuando fue de paseo al distrito de La Joya

Arequipa: familia busca a perrito Jayax que desapareció cuando fue de paseo al distrito de La Joya
Otros casos similares
Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa

Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa
San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda
Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa

Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot