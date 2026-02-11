San Luis: perro llamado Osito se perdió hace 20 días cerca de la avenida Javier Prado

Vivian Osorio se puso en contacto con el Rotafono de RPP para reportar que su perrito llamado Osito se encuentra desaparecido desde la tarde del pasado viernes 23 de enero. Su mascota se escapó de la veterinaria ubicada en la avenida San Luis, cerca de la avenida Javier Prado, en el distrito limeño de San Luis.

Han pasado 20 días y la familia no tiene ninguna información al respecto de Osito. La madre del señor Vivian es la que más sufre porque el animal le pertenecía a su hijo que falleció recientemente. Además, Osito no está bien de salud, ya que tiene problemas en los huesos y sufre del corazón.

El dueño de este perro perdido lo buscó ese mismo día por los alrededores de la veterinaria, pero lo encontró. La búsqueda continuó en las semanas siguiente y ha recorrido las calles de Surco, San Borja, Lince, La Victoria, pero no ha podido hallar a su fiel compañero. También, ha preguntado a los vecinos aledaños, pero tampoco saben nada.