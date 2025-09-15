menu
Mascotas

San Martín de Porres: buscan a perrita Daisy desaparecida hace tres días

Rotafono de RPP | Familia de Daysi pide ayuda para encontrar a su mascota, que se extravió cerca del parque Tres San Pedro de Garagay, en San Martín de Porres.
Laura Urbina Saldaña
Daysi tiene un año y su familia pide ayuda para encontrarla.

Daysi tiene un año y su familia pide ayuda para encontrarla. | Fuente: Rotafono

Claudia Taipe se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a buscar a su perrita llamada Daisy, quien se perdió el viernes 12 de septiembre, en el distrito limeño de San Martín de Porres.  

Claudia contó que su mascota se extravió a las ocho de la mañana cerca del parque número Tres San Pedro de Garagay, a la altura del grifo Pecsa de Antares, luego de que su padre dejara abierta la puerta de su casa de manera accidental.

“Mi papá no cerró bien la puerta y cuando se fue a trabajar no se dio cuenta que Daisy había salido. Él se fue como a las 8 a. m., y ella estuvo horas afuera, no suele salir por mi casa sin que yo la saque, pero seguramente se asustó tantas horas”, precisó.

Desde entonces, Claudia Taipe ha estado buscando a Daisy incansablemente por varias zonas de San Martín de Porres, pero aún no la encuentra, por eso pidió ayuda a la comunidad.

La dueña de la mascota solicitó grabaciones de cámaras de seguridad a los vecinos, las cuales mostraron a Daisy cerca de su casa, pero hasta el momento no puede ubicarla a la perrita de un año, de pelaje color caramelo.

Cualquier información sobre el paradero de Daysi puede comunicarse con la familia de la perrita Daisy al siguiente número telefónico 963 067 316.

Buscan a perrita Mascota desaparecida Rotafono San Martín de Porres
