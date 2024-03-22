menu
Mascotas

San Martín de Porres: buscan a perrito que desapareció tras ser retirado con violencia de condominio

Rotafono de RPP | Vecinos piden ayuda para encontrar a Coco, un perro que fue maltratado y llevado por dos residentes fuera del condominio Las Palmeras, el pasado 26 de junio.
| | Laura Urbina Saldaña
Dos hombres que viven en el condominio sacaron con engaños a Coco, lo agredieron, lo metieron a una camioneta y se lo llevaron con rumbo incierto.

| Fuente: Rotafono

Roxana Santibáñez se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que le ayuden a encontrar al perrito llamado Coco, quien fue retirado por dos vecinos de manera violenta en el condominio Las Palmeras, el 26 de junio, en el distrito limeño de San Martín de Porres

Roxana contó que dos hombres que viven dentro del condominio sacaron con engaños a Coco, lo agredieron, lo metieron a una camioneta y se lo llevaron el 26 de junio, a las 10:40 de la noche aproximadamente, sin que dijeran en ese momento a dónde lo conducían.  

“En un video se ve que dos vecinos con comida hacen que Coco los siga al estacionamiento. Uno lo agarro del cuello y se tiró encima de él. El otro sujeto le amarro las patas y lo subieron al carro. No sabemos nada de Coco desde aquel fatídico día, por favor, ayúdenme a encontrar a Coco”, expresó con angustia. 

Roxana comentó que el can vivía en el condominio porque su familia se mudó y lo abandonó en el vecindario durante dos semanas. Unos residentes lo alimentaban, pero al parecer hubo personas que se incomodaban por la presencia del animal. 

Tras una denuncia policial anónima, los presuntos agresores indicaron que el perro fue dejado en el cruce de Angélica Gamarra y Universitaria, pero cuando los vecinos acudieron a la zona no lo encontraron. Los que desaparecieron a Coco también argumentaron que el condominio no es un refugio y que actuaron de esa forma porque el can mordió a varias personas, según afirmó Roxana. 

Características de Coco

El perrito es de raza mestiza, de tamaño mediano y tiene aproximadamente 2 años de edad. Es de color caramelo oscuro con el pecho blanco, en la parte del cuello tiene una mancha blanca, una mancha negra alrededor de su hocico y manchas blancas en sus patitas delanteras y traseras.    

Cualquier información sobre el paradero de Coco, pueden comunicarse con Roxana Santibáñez al siguiente número telefónico 983 441 776.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

| Fuente: Rotafono

