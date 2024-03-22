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Mascotas

San Martín de Porres: denuncian que conductora de un auto atropelló y mató a una perrita

Rotafono de RPP | Cámara capta el momento en que vehículo atropella a la mascota Kimba en la urbanización El Pacífico, en el distrito limeño de San Martín de Porres.
| | Laura Urbina Saldaña
Conductora ignoró gritos de auxilio y abandonó a mascota herida en San Martín de Porres, según denunció Shari Ávila.
Conductora ignoró gritos de auxilio y abandonó a mascota herida en San Martín de Porres, según denunció Shari Ávila. | Fuente: Rotafono

Shari Ávila denunció que su perrita Kimba, de 14 años, perdió la vida, luego de que fuera atropellada por un automóvil el último domingo en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Según Shari Ávila, la conductora del vehículo Ana Barrenechea ignoró las advertencias y huyó de la escena sin prestar ayuda a su mascota de raza schnauzer, entre la calle Orus y la avenida Antúnez de Mayolo, en la urbanización El Pacífico.  

“Según las imágenes de video que tenemos, el vehículo tuvo la posibilidad de detenerse, pero no lo hizo y se retiró del lugar sin brindarle auxilio. Incluso existió una advertencia previa por parte del vigilante de la zona. Al conversar después, la persona indicó que no vio ni escuchó nada”, manifestó.

Shari Ávila comentó que la situación se agravó ante la falta de empatía de la hija de la conductora, quien incluso amenazó con medidas legales contra los afectados.

“Lamentablemente, lejos de encontrar empatía o responsabilidad, su entorno dijo que tomarían acciones legales en nuestra contra, lo cual ha incrementado aún más nuestro malestar”, acotó.

La familia de la mascota denunció el hecho ante la Policía Nacional para buscar justicia y visibilizar la negligencia de la conductora del auto. 

“Kimba no era solo una mascota. Era parte de nuestra vida, de nuestros días, de nuestra historia familiar. Y así como hoy nos toca a nosotros vivir este dolor, mañana podría ser cualquier otro, una mascota, un niño, un adulto mayor, si no tomamos en serio la responsabilidad que implica conducir dentro de la urbanización”, expresó Shari Ávila.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono
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