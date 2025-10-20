San Martín de Porres: familia busca a lorito amazónico Poly que se perdió hace siete días

Evelyn Vivas Manrique se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su lorito amazónico Poly que se perdió el pasado lunes 13 octubre tras escapar de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Martín de Porres. El ave se encuentra enfermo del hígado y necesita el cuidado de su familia.



Al promediar las 4:20 de la tarde, Poly se encontraba en la puerta del segundo piso de la casa de la familia de Evelyn, pero tras un fuerte ruido inesperado de construcción, el lorito se asustó y procedió a volar desorientado entre la cuadra uno del jirón Joaquín Capella y Habish de San Martín de Porres, a la altura de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Los familiares de Poly iniciaron con la búsqueda inmediatamente, pero no tuvieron éxito.

