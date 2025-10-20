menu
San Martín de Porres: familia busca a lorito amazónico Poly que se perdió hace siete días

Rotafono de RPP | Su dueña se encuentra preocupada debido a que el lorito Poly se encuentra enfermo del hígado y pide ayuda para ubicar a su mascota que escapó tras un fuerte ruido, en el distrito limeño de San Martín de Porres.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Poly es un lorito amazónico de 15 años, de color verde y de cabeza de color azul.

Poly es un lorito amazónico de 15 años, de color verde y de cabeza de color azul.

Evelyn Vivas Manrique se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su lorito amazónico Poly que se perdió el pasado lunes 13 octubre tras escapar de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Martín de Porres. El ave se encuentra enfermo del hígado y necesita el cuidado de su familia. 

Al promediar las 4:20 de la tarde, Poly se encontraba en la puerta del segundo piso de la casa de la familia de Evelyn, pero tras un fuerte ruido inesperado de construcción, el lorito se asustó y procedió a volar desorientado entre la cuadra uno del jirón Joaquín Capella y Habish de San Martín de Porres, a la altura de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Los familiares de Poly iniciaron con la búsqueda inmediatamente, pero no tuvieron éxito. 

Características del lorito Poly

Poly es un lorito amazónico de 15 años, de color verde y de cabeza de color azul. Asimismo, come frutas verduras y semillas de girasol,  pero nada de harinas. 

Evelyn se encuentra muy preocupada debido a que su lorito tiene una enfermedad al hígado y teme que por su avanzada edad, no se le haga fácil sobrevivir en el exterior. 

“Él tenía solo un hígado deficiente y el diagnóstico que nos dieron fue desfavorable. Eso fue el año pasado sin embargo estaba bien hasta el día lunes porque come saludable y su medicación”, afirmó.  

Si usted lo ha visto, puede llamar a Evely Vivas al siguiente número telefónico 984 371 646.  

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Mascota desaparecida Rotafono RPP San Martín de Porres
