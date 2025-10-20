San Martín de Porres: familia busca a lorito amazónico Poly que se perdió hace siete días

Poly es un lorito amazónico de 15 años, de color verde y de cabeza de color azul.
Evelyn Vivas Manrique se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su lorito amazónico Poly que se perdió el pasado lunes 13 octubre tras escapar de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Martín de Porres. El ave se encuentra enfermo del hígado y necesita el cuidado de su familia.
Al promediar las 4:20 de la tarde, Poly se encontraba en la puerta del segundo piso de la casa de la familia de Evelyn, pero tras un fuerte ruido inesperado de construcción, el lorito se asustó y procedió a volar desorientado entre la cuadra uno del jirón Joaquín Capella y Habish de San Martín de Porres, a la altura de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).
Los familiares de Poly iniciaron con la búsqueda inmediatamente, pero no tuvieron éxito.
Poly es un lorito amazónico de 15 años, de color verde y de cabeza de color azul. Asimismo, come frutas verduras y semillas de girasol, pero nada de harinas.
Evelyn se encuentra muy preocupada debido a que su lorito tiene una enfermedad al hígado y teme que por su avanzada edad, no se le haga fácil sobrevivir en el exterior.
“Él tenía solo un hígado deficiente y el diagnóstico que nos dieron fue desfavorable. Eso fue el año pasado sin embargo estaba bien hasta el día lunes porque come saludable y su medicación”, afirmó.
Si usted lo ha visto, puede llamar a Evely Vivas al siguiente número telefónico 984 371 646.
