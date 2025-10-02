San Martín de Porres: familia busca a perrita Layka que desapareció hace 72 horas

Maite Valery Urrunaga Melgarejo se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Ricota Layka que se extravió el pasado 30 de setiembre tras salir de su vivienda y seguir a un familiar en el distrito limeño de San Martín de Porres.



El hecho se dio al promediar las dos de la tarde cuando Ricota salió de su casa, ubicada en el jirón Ancash, y empezó a seguir a un pariente quien se encontraba con una menor de edad y no pudo darse cuenta tiempo, pues la última vez que la vieron fue por el cruce de las avenidas 12 de Octubre y Lima.



“Una prima iba llevando al colegio a su niña y la siguió. Habrá sido a unas cinco cuadras de mi casa y desde ese momento no hemos vuelto a ver a mi perrita. Estamos muy preocupados, ella tiene 8 años y nunca sale sola”, contó Maite.