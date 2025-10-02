San Martín de Porres: familia busca a perrita Layka que desapareció hace 72 horas

Ricota Layka es una perrita hembra esterilizada, de ocho años, de tamaño mediano, de pelaje de color blanco con manchas negras en los ojos y orejas, padece de alergia en el lomo y cadera.
Maite Valery Urrunaga Melgarejo se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Ricota Layka que se extravió el pasado 30 de setiembre tras salir de su vivienda y seguir a un familiar en el distrito limeño de San Martín de Porres.
El hecho se dio al promediar las dos de la tarde cuando Ricota salió de su casa, ubicada en el jirón Ancash, y empezó a seguir a un pariente quien se encontraba con una menor de edad y no pudo darse cuenta tiempo, pues la última vez que la vieron fue por el cruce de las avenidas 12 de Octubre y Lima.
“Una prima iba llevando al colegio a su niña y la siguió. Habrá sido a unas cinco cuadras de mi casa y desde ese momento no hemos vuelto a ver a mi perrita. Estamos muy preocupados, ella tiene 8 años y nunca sale sola”, contó Maite.
Ricota Layka es una perrita hembra esterilizada, de ocho años, de tamaño mediano, de pelaje de color blanco con manchas negras en los ojos y orejas, padece de alergia en el lomo y cadera. Cuando la perrita se perdió no llevaba no collares ni ropita.
“Cuando se perdió no llevaba ropa, tampoco correa y puede que esté muy desorientada porque tiene 8 años y no conoce las rutas de regreso a casa. Es dócil con las personas y si se siente aturdida por la gente o perros suele ladrar bastante”, su dueña mencionó estas características.
Maite se encuentra preocupada por su perrita, pues teme por la supervivencia de Ricota debido a su avanzada edad y pide ayuda a la comunidad para encontrarla. Si usted la ha visto, por favor, llamar al siguiente número telefónico 968 820 218.
