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Mascotas

San Martín de Porres: familia busca a perrita Negrita que desapareció tras huir de fuegos artificiales

Rotafono de RPP | Al momento de su desaparición, Negrita no llevaba collar ni placa.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Negrita es una perrita criolla, pero con algunas características de raza Schnauzer, tiene seis años, de tamaño pequeño, de pelaje corto y muy amigable.

Negrita es una perrita criolla, pero con algunas características de raza Schnauzer, tiene seis años, de tamaño pequeño, de pelaje corto y muy amigable.

Karla Ortiz Bernuy se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su perrita, Negrita, que se perdió el pasado 30 de abril, tras salir de su vivienda, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

La mascota habría salido despavorida, espantada tras escuchar fuegos artificiales, indicaron sus dueños a este medio.

El hecho se dio al promediar las ocho de la noche, cuando Negrita escuchó el estruendo. El animal rompió la malla de las rejas que bordeaban su vivienda y escapó con rumbo desconocido.

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Características de la perrita

Negrita es una perrita criolla, pero con algunas características de la raza Schnauzer. Tiene seis años, es de tamaño pequeño, con pelaje corto y es muy amigable. Asimismo, la perrita presenta una cicatriz en la zona del vientre.

Sus dueños están sumamente preocupados por la salud de su perrita. Si usted la ha visto, por favor, llamar al 981 361 201. 

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

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