San Martín de Porres: familia busca a perrita Negrita que desapareció tras huir de fuegos artificiales

Karla Ortiz Bernuy se comunicó con el Rotafono de RPP, para reportar la desaparición de su perrita, Negrita, que se perdió el pasado 30 de abril, tras salir de su vivienda, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

La mascota habría salido despavorida, espantada tras escuchar fuegos artificiales, indicaron sus dueños a este medio.

El hecho se dio al promediar las ocho de la noche, cuando Negrita escuchó el estruendo. El animal rompió la malla de las rejas que bordeaban su vivienda y escapó con rumbo desconocido.