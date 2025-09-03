San Martín de Porres: familia busca a perrita que desapareció hace cuatro días

Shirley Gonzales Valverde se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Blanca, que se perdió el pasado viernes 29 de agosto, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Shirley contó que al parecer su mascota se extravió debido a los fuertes ruidos de los cohetes que se detonaron por la conmemoración de Santa Rosa de Lima en la urbanización Condevilla.

Ella contó que sus familiares habían salido un momento cuando ocurrió el hecho. Lo único que encontraron fue el cachorrito de Blanca y la mampara de su jardín abierta.



“Mi familia salió desesperada, hemos buscado a la perrita, nos hemos quedado hasta las cinco de la mañana buscándola (...) son cuatro días que se hacen muy eternos, con mucha desesperación en casa mucha angustia de que de repente no esté en un casa, no esté con una persona adecuada ya que ella sufre de dermatitis y sufre de otitis y recibe alimentación balanceada”, afirmó Shirley Gonzales.

