Mascotas

San Martín de Porres: familia busca a perrita que desapareció hace cuatro días

Rotafono de RPP | Blanca se perdió tras la detonación de pirotécnicos en la urbanición Condevilla. La mascota tiene nueve años, de tamaño pequeño, contextura regular, de pelaje largo y de color blanco.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
De carácter la perrita es bastante dócil. La última vez que la vieron, utilizaba un collar de color rosado.

De carácter la perrita es bastante dócil. La última vez que la vieron, utilizaba un collar de color rosado.

Shirley Gonzales Valverde se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrita Blanca, que se perdió el pasado viernes 29 de agosto, en el distrito limeño de San Martín de Porres. 

Shirley contó que al parecer su mascota se extravió debido a los fuertes ruidos de los cohetes que se detonaron por la conmemoración de Santa Rosa de Lima en la urbanización Condevilla. 

Ella contó que sus familiares habían salido un momento cuando ocurrió el hecho. Lo único que encontraron fue el cachorrito de Blanca y la mampara de su jardín abierta. 

“Mi familia salió desesperada, hemos buscado a la perrita, nos hemos quedado hasta las cinco de la mañana buscándola (...) son cuatro días que se hacen muy eternos, con mucha desesperación en casa mucha angustia de que de repente no esté en un casa, no esté con una persona adecuada ya que ella sufre de dermatitis y sufre de otitis y recibe alimentación balanceada”, afirmó Shirley Gonzales. 

Características de la mascota desaparecida 

Blanca es una perrita hembra de nueve años, de tamaño pequeño, contextura regular, de pelaje largo y de color blanco. De carácter la perrita es bastante dócil.  La última vez que la vieron, utilizaba un collar de color rosado. 

Shirley se encuentra muy preocupada por saber sobre la salud de su perrita Blanca, pues su mascota sufre de dermatitis y necesita alimentación balanceada. Si usted ha visto a la perrita, por favor, llamar a la familia al siguiente número 994 565 443. Se ofrece una recompensa. 


El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

mascota perdida perrito Rotafono San Martín de Porres Lima
