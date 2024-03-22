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Mascotas

San Martín de Porres: familia busca a perrito Thomas que desapareció hace seis días

Rotafono de RPP | La familia pide ayuda para encontrar a la mascota que salió de su casa, ubicada en la avenida 12 de Octubre sin rumbo fijo, en el distrito limeño de San Martín de Porres.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
Thomas es un perro labrador, tiene seis años, de pelaje corto, de color beige y una cicatriz en la ingle del lado izquierdo.

Thomas es un perro labrador, tiene seis años, de pelaje corto, de color beige y una cicatriz en la ingle del lado izquierdo.

Anne Katherine Rodríguez Cachuan se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito Thomas que se perdió el pasado 6 de mayo tras salir de su vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Martín de Porres

El hecho se dio minutos antes de las siete de la noche, cuando el perrito aprovechó la puerta abierta de su casa, situada en la avenida 12 de Octubre, para correr sin rumbo fijo. Cuando la familia se dio cuenta de que el can no estaba en su hogar salió a buscarlo, pero no tuvieron éxito. 

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Características del perrito desaparecido

Thomas es un perro labrador, tiene seis años, de pelaje corto, de color beige y una cicatriz en la ingle del lado izquierdo. Al momento de su desaparición, no llevaba collar ni correa. 

La familia está muy preocupada por la seguridad de Thomas, si usted lo ha visto, por favor, llamar al siguiente número telefónico 951 710 147

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

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