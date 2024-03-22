San Martín de Porres: familia busca a perrito Thomas que desapareció hace seis días

Características del perrito desaparecido



Thomas es un perro labrador, tiene seis años, de pelaje corto, de color beige y una cicatriz en la ingle del lado izquierdo. Al momento de su desaparición, no llevaba collar ni correa.



La familia está muy preocupada por la seguridad de Thomas, si usted lo ha visto, por favor, llamar al siguiente número telefónico 951 710 147.