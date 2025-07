San Martín de Porres: familia busca a su perrita Baby, desaparecida hace tres semanas

Angela Montaño se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a encontrar a su mascota Baby, quien se extravió desde el sábado 28 de junio en el distrito limeño de San Martín de Porres.

La mascota se perdió al promediar las seis de la tarde cuando jugaba con otros perritos en las inmediaciones de la cuadra 37 de la avenida José Granda, cerca del mercado conocido como “La 70”. Bastó un descuido de su dueña para que desapareciera y no la volviera a ver.

Angela se encuentra preocupada por su mascota, a quien considera como una amiga y la extraña demasiado, por eso pide el apoyo de la comunidad para hallarla.

La perrita de raza cruzada shih tzu, tiene entre 7 y 8 años, es de mediana estatura, tiene el pelaje de color beige y lleva un lazo rosado en su cuello.

“Mi perrita Baby se me perdió el sábado 28 de junio a las 6:00 p. m., en la cuadra 37 de la avenida José Granda con Próceres. He pegado volantes, pero hasta el momento no la encuentro. Ella es cariñosa y es miedosa a los juegos artificiales”, detalló.

Cualquier información sobre el paradero de Baby, puede comunicarse con Angela al siguiente número telefónico 941 223 034. Su familia ofrece una recompensa de 400 soles.