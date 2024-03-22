San Martín de Porres: familia pide ayuda para encontrar a perrito Doki

Meche Chávez Huamán se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a encontrar a su perrito llamado Doki, que se perdió hoy martes 7 de abril en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Según Meche, su mascota se extravió a las 8:40 de la mañana tras salir de su hogar siguiendo a otro perrito cerca del parque Senati.

Meche hizo un llamado urgente a la comunidad para obtener cualquier información sobre su paradero.

“Por favor, ayúdenme a encontrar a mi perrito. Se llama Doki. Es macho, de un añito. Salió de casa siguiendo a otro perrito. Escapó por calle Meterio Pérez con Montenegro. Fue última vez visto por el parque Senati de Javich de San Martín de Porres”, refirió.