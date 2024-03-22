San Martín de Porres: familia pide ayuda para encontrar a perrito Doki

Doki es de pelaje blanco, manchas oscuras y no tiene cola. | Fuente: Rotafono
Meche Chávez Huamán se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a encontrar a su perrito llamado Doki, que se perdió hoy martes 7 de abril en el distrito limeño de San Martín de Porres.
Según Meche, su mascota se extravió a las 8:40 de la mañana tras salir de su hogar siguiendo a otro perrito cerca del parque Senati.
Meche hizo un llamado urgente a la comunidad para obtener cualquier información sobre su paradero.
“Por favor, ayúdenme a encontrar a mi perrito. Se llama Doki. Es macho, de un añito. Salió de casa siguiendo a otro perrito. Escapó por calle Meterio Pérez con Montenegro. Fue última vez visto por el parque Senati de Javich de San Martín de Porres”, refirió.
Doki tiene el pelaje blanco, manchas oscuras y no tiene cola. “Él es un perrito chiquito con patitas gruesitas de color blanco, con manchas negras en la espalda y por la cabecita tiene color marrón. Es sin colita, es un perro tímido”, mencionó.
Meche apela a la solidaridad de los vecinos para lograr el pronto retorno del perrito.
“Espero que alguien lo tenga, por favor, me lo pueda regresar o si alguien lo ha visto, por favor, se puedan comunicar. Sería de mucha ayuda”, expresó.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono