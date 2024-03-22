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Mascotas

San Martín de Porres: familia pide ayuda para encontrar a perrito Doki

Rotafono de RPP | Meche Chávez hizo un llamado urgente a sus vecinos para el pronto retorno de su amada mascota extraviada en el distrito limeño de San Martín de Porres.
| | Laura Urbina Saldaña
Doki es de pelaje blanco, manchas oscuras y no tiene cola.

Doki es de pelaje blanco, manchas oscuras y no tiene cola. | Fuente: Rotafono

Meche Chávez Huamán se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a encontrar a su perrito llamado Doki, que se perdió hoy martes 7 de abril en el distrito limeño de San Martín de Porres.

Según Meche, su mascota se extravió a las 8:40 de la mañana tras salir de su hogar siguiendo a otro perrito cerca del parque Senati.

Meche hizo un llamado urgente a la comunidad para obtener cualquier información sobre su paradero.

“Por favor, ayúdenme a encontrar a mi perrito. Se llama Doki. Es macho, de un añito. Salió de casa siguiendo a otro perrito. Escapó por calle Meterio Pérez con Montenegro. Fue última vez visto por el parque Senati de Javich de San Martín de Porres”, refirió. 

Características del perrito Doki

Doki tiene el pelaje blanco, manchas oscuras y no tiene cola. “Él es un perrito chiquito con patitas gruesitas de color blanco, con manchas negras en la espalda y por la cabecita tiene color marrón. Es sin colita, es un perro tímido”, mencionó.

Meche apela a la solidaridad de los vecinos para lograr el pronto retorno del perrito.

“Espero que alguien lo tenga, por favor, me lo pueda regresar o si alguien lo ha visto, por favor, se puedan comunicar. Sería de mucha ayuda”, expresó.

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