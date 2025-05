San Martín de Porres: joven pide ayuda para buscar a su perrita Mariposa que desapareció hace tres días

¿Cómo desapareció la perrita?

La dueña de Mariposa contó que dejó su perrita en su hogar y que su abuela dejó abierta la puerta que da a la calle. Cuando regresó su mascota ya no estaba y salió a buscarla por todos lados, pero fue en vano porque no halló rastro de ella. Es por ello que solicita el apoyo de las autoridades correspondientes, para encontrarla.

Celeste señaló que su perrita solía irse al parque que está frente a su hogar y volvía. En caso no le abrían tocaba la puerta con una de sus patas. Sin embargo, en esta ocasión no fue así y ya han pasado tres días desde que se perdió y no tienen noticias nuevas sobre ella.