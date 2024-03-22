San Martín de Porres: perrita rescatada llamada Martha desapareció en la avenida Universitaria

Dueña cree que robaron a su perrita

La mujer no sabe qué pudo pasar porque nunca había sucedido eso; por lo que, salió y recorrió los alrededores de su vivienda, pero la encontró. "Ella tiene un límite, o sea, iba hasta las Américas con Universitaria y regresaba. He pegado afiches y no hay", declaró.

La señora consultó con los vecinos y algunos le dijeron que la vieron dirigiéndose al óvalo José Granda y otras personas le comentaron que la vieron con un hombre de identidad desconocida. Sin embargo, por más que la ha buscado no ha conseguido pista alguna sobre su posible paradero.

Martha es una perrita de unos nueve años que es muy nerviosa y temerosa; por ello, tiembla bastante cuando no está con su dueña. Además, está esterilizada y debe estar totalmente desorientada, pero la familia cree que se la han podido robar. Por eso, hace esta denuncia pública, para hallarla lo más rápido posible.