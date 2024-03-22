San Martín de Porres: perrita rescatada llamada Martha desapareció en la avenida Universitaria

Martha es una perrita super nerviosa e inteligente que debe estar desorientada | Fuente: Rotafono
Marisol Silva rescató hace más de cuatro años a una perrita cuyo dueño la maltrataba y le puso de nombre Martha. Ella se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su mascota este último viernes 26 de junio en la cuadra 4 de la avenida Universitaria, en el distrito limeño de San Martín de Porres.
La ciudadana contó que aquel día Martha y su otra perrita salieron a la calle un rato para hacer sus necesidades; siempre solía sacarlos unos minutos y las metía a su casa. Sin embargo, aquella tarde, al promediar las 5.00 p. m., la señora entró al baño y cuando salió ya no estaba su fiel compañera.
Martha fue rescatada por su dueña actual hace cuatro años | Fuente: Rotafono
La mujer no sabe qué pudo pasar porque nunca había sucedido eso; por lo que, salió y recorrió los alrededores de su vivienda, pero la encontró. "Ella tiene un límite, o sea, iba hasta las Américas con Universitaria y regresaba. He pegado afiches y no hay", declaró.
La señora consultó con los vecinos y algunos le dijeron que la vieron dirigiéndose al óvalo José Granda y otras personas le comentaron que la vieron con un hombre de identidad desconocida. Sin embargo, por más que la ha buscado no ha conseguido pista alguna sobre su posible paradero.
Martha es una perrita de unos nueve años que es muy nerviosa y temerosa; por ello, tiembla bastante cuando no está con su dueña. Además, está esterilizada y debe estar totalmente desorientada, pero la familia cree que se la han podido robar. Por eso, hace esta denuncia pública, para hallarla lo más rápido posible.
"Si alguien la tiene, por favor, que me la devuelvan. Yo la rescate de su antiguo dueño la maltrataba", sostuvo Marisol Silva. Por otro lado, agregó que no tiene solvencia económica para ofrecer una recompensa y pide solidaridad de la gente en general.
Cabe recalcar que Martha es de raza poodle (caniche) de color blanco cuyo pelaje es muy corto en algunas parte de su cuerpo. Marisol está desesperada y hace una solicitud de apoyo para poder tenerla de vuelta. Para cualquier información comunicarse al siguiente número: 999460529.
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