menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Mascotas

San Martín de Porres: perrita rescatada llamada Martha desapareció en la avenida Universitaria

Rotafono de RPP | Martha es una perrita de nueve años que está esterilizada y se perdió la tarde del último viernes en la cuadra 4 de la avenida Universitaria, en San Martín de Porres.
| | Victor Pacheco
Martha es una perrita super nerviosa e inteligente que debe estar desorientada

Martha es una perrita super nerviosa e inteligente que debe estar desorientada | Fuente: Rotafono

Marisol Silva rescató hace más de cuatro años a una perrita cuyo dueño la maltrataba y le puso de nombre Martha. Ella se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su mascota este último viernes 26 de junio en la cuadra 4 de la avenida Universitaria, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

La ciudadana contó que aquel día Martha y su otra perrita salieron a la calle un rato para hacer sus necesidades; siempre solía sacarlos unos minutos y las metía a su casa. Sin embargo, aquella tarde, al promediar las 5.00 p. m., la señora entró al baño y cuando salió ya no estaba su fiel compañera.

Martha fue rescatada por su dueña actual hace cuatro años

Martha fue rescatada por su dueña actual hace cuatro años | Fuente: Rotafono

Dueña cree que robaron a su perrita

La mujer no sabe qué pudo pasar porque nunca había sucedido eso; por lo que, salió y recorrió los alrededores de su vivienda, pero la encontró. "Ella tiene un límite, o sea, iba hasta las Américas con Universitaria y regresaba. He pegado afiches y no hay", declaró.

La señora consultó con los vecinos y algunos le dijeron que la vieron dirigiéndose al óvalo José Granda y otras personas le comentaron que la vieron con un hombre de identidad desconocida. Sin embargo, por más que la ha buscado no ha conseguido pista alguna sobre su posible paradero.

Martha es una perrita de unos nueve años que es muy nerviosa y temerosa; por ello, tiembla bastante cuando no está con su dueña. Además, está esterilizada y debe estar totalmente desorientada, pero la familia cree que se la han podido robar. Por eso, hace esta denuncia pública, para hallarla lo más rápido posible.

Te recomendamos
Lambayeque - Chiclayo: menor de 13 años desapareció tras salir del colegio hace tres días

Lambayeque - Chiclayo: menor de 13 años desapareció tras salir del colegio hace tres días

 Chorrillos: piden ayuda para encontrar a joven estudiante de Medicina desaparecido en playa La Chira

Chorrillos: piden ayuda para encontrar a joven estudiante de Medicina desaparecido en playa La Chira

Familia pide apoyo de autoridades

"Si alguien la tiene, por favor, que me la devuelvan. Yo la rescate de su antiguo dueño la maltrataba", sostuvo Marisol Silva. Por otro lado, agregó que no tiene solvencia económica para ofrecer una recompensa y pide solidaridad de la gente en general.

Cabe recalcar que Martha es de raza poodle (caniche) de color blanco cuyo pelaje es muy corto en algunas parte de su cuerpo. Marisol está desesperada y hace una solicitud de apoyo para poder tenerla de vuelta. Para cualquier información comunicarse al siguiente número: 999460529.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
perrita desaparecida Perros Mascotas Perra desaparecida San Martín de Porres rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
La Molina: familia busca a perrita Susy con dermatitis severa

La Molina: familia busca a perrita Susy con dermatitis severa

 Surquillo: buscan a perrita Ñaña que se perdió hace cuatro días

Surquillo: buscan a perrita Ñaña que se perdió hace cuatro días

 Villa El Salvador: familia busca a perrito extraviado hace cuatro días en inmediaciones de mercado Unicachi

Villa El Salvador: familia busca a perrito extraviado hace cuatro días en inmediaciones de mercado Unicachi

 Chorrillos: buscan a perrita de soporte emocional que se perdió tras huir del ruido de fuegos artificiales

Chorrillos: buscan a perrita de soporte emocional que se perdió tras huir del ruido de fuegos artificiales
Otros casos similares
Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa

Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa
San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda
Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa

Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot