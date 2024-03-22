menu
San Martín de Porres: perrito llamado Atreus se perdió hace más de una semana

Rotafono de RPP | Atreus es un perrito que se perdió a la altura del parque César Vallejo, en San Martín de Porres el pasado lunes 11 de agosto cuando el abuelo del dueño lo soltó para que pasee.
| | Victor Pacheco
Atreus necesita tomar sus medicamentos porque está en un tratamiento veterinario

Atreus necesita tomar sus medicamentos porque está en un tratamiento veterinario | Fuente: Rotafono

Atreus es un perrito que se encuentra desaparecido desde el pasado lunes 11 de agosto cuando lo soltaron para que pasee en el parque César Vallejo, en el distrito limeño de San Martín de Porres. Su dueña Gianella Sosa se puso en contacto con el Rotafono de RPP para reportar este hecho.

La ciudadana comentó que su familia lo ha buscado por los alrededores de esta zona que está ubicada en la intersección de las calles Juana Alarco y Manuel López Albujar. Sin embargo, no halló ninguna pista de su mascota, por más que preguntó a sus vecinos. Por ello, hace este pedido público de ayuda a las autoridades correspondientes.

Atreus es de tamaño mediano y su pelaje es entre mostaza y blanco

Atreus es de tamaño mediano y su pelaje es entre mostaza y blanco | Fuente: Rotafono

¿Cómo desapareció el perro?

Gianella Sosa contó que su abuelo siempre sale acompañado de Atreus hacia cualquier lado que se va. Aquel día, salió al promediar las 6.45 a. m. hacia la panadería y en el transcurso deja al animalito en la calle para que haga sus necesidades; y esto lo hace constantemente.

Ella sostuvo que su mascota suele estar afuera unos minutos y luego regresa por sí mismo a su vivienda, pero en esta oportunidad no fue así. Su abuelo lo esperó y luego lo buscó por los lados aledaños, pero la respuesta fue la misma, no estaba. Ha pasado poco más de una semana y no aparece; por ello, su familia está bastante preocupada.

La señora relató que también lo ha buscado por varias avenidas colindantes como la Germán Aguirre o Próceres de la Independencia, pero tampoco lo hallaron. "Estamos muy preocupados; sobre todo, el abuelito es el que está más preocupado porque él iba para todos lados con el perrito", manifestó.

El animalito tiene cuatro años y acompaña a varios lados a un adulto mayor

El animalito tiene cuatro años y acompaña a varios lados a un adulto mayor | Fuente: Rotafono

Características de Atreus

Atreus en un perro macho de cuatro años con el pelaje entre blanco y mostaza, posee los ojos verdes y el pecho tiene cierto color rosado, que es su piel. Además, es de tamaño mediano y es parecido a la raza pitbull. Su hocico resalta bastante porque es marrón y llevaba puesto una cinta amarilla.

El perro se perdió cerca al colegio Santo Domingo Savio y sus familiares piden el apoyo todas de las instituciones y de la ciudadanía en general para poder encontrarlo, ya que necesita medicación porque está en pleno tratamiento veterinario. Para cualquier tipo de información sobre el Atreus pueden llamar al siguiente número: 947316313 o al 987705210.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

