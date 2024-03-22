San Martín de Porres: perrito llamado Atreus se perdió hace más de una semana

¿Cómo desapareció el perro?

Gianella Sosa contó que su abuelo siempre sale acompañado de Atreus hacia cualquier lado que se va. Aquel día, salió al promediar las 6.45 a. m. hacia la panadería y en el transcurso deja al animalito en la calle para que haga sus necesidades; y esto lo hace constantemente.

Ella sostuvo que su mascota suele estar afuera unos minutos y luego regresa por sí mismo a su vivienda, pero en esta oportunidad no fue así. Su abuelo lo esperó y luego lo buscó por los lados aledaños, pero la respuesta fue la misma, no estaba. Ha pasado poco más de una semana y no aparece; por ello, su familia está bastante preocupada.

La señora relató que también lo ha buscado por varias avenidas colindantes como la Germán Aguirre o Próceres de la Independencia, pero tampoco lo hallaron. "Estamos muy preocupados; sobre todo, el abuelito es el que está más preocupado porque él iba para todos lados con el perrito", manifestó.