San Martín de Porres: perrito llamado Drako se perdió en Año Nuevo en el parque Tres Horizontes [VIDEO]

Juan Hernán Fabián Justino se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo debido a que su perro llamado Drako desapareció el pasado miércoles 31 de enero mientras estaba paseando en el parque Tres Horizontes, ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres.
Este perrito estaba suelto y por más que lo buscaron no pudieron encontrarlo. Su dueño lo buscó por todas partes apenas pudo, ya que su padre era quien lo estaba paseando en primer lugar. Algunos vecinos indicaron que lo vieron por el mercado de la urbanización Horizonte II, cerca al cerro Candela.
El joven contó que aquel miércoles su padre sacó a pasear a su mascota y le advirtió que no lo suelte y que lo mantenga siempre con su correa. Sin embargo, no le importó y lo soltó, haciendo que corra por todo el parque, pero en un descuido lo perdió de vista y no lo vio más nuevamente.
Juan Fabián está bastante preocupado porque pasó el Año Nuevo entre cohetes y mucho ruido, y no sabe dónde puede estar. Él piensa que Drako debe estar preocupado y desorientado; además, cree que quizás ha podido sufrir un accidente o alguna persona se la podido llevar.
El perrito fue visto por varios lugares de San Martín de Porres | Fuente: Rotafono
El perrito es un cruce de dos razas, american bully y pitubll, con las orejas cortadas porque tuvo una cirugía y está esterilizado. También, tiene una mancha grande negra alrededor de su ojo izquierdo; así como, en parte de su cola y piernas y en su lomo. El resto de su pelaje es blanco y ligeramente rosado.
La última vez que Drako fue visto se dio en el parque Santa Rosa y luego en el mercado Tantamayo, en San Martín de Porres. Su familia ofrece una recompensa económica para la persona que lo entregue o quien de algún tipo de información al respecto.
Por esta razón, pide la ayuda de las autoridades para encontrar a su fiel compañero; así como, de los vecinos y negocios aledaños, para que entreguen los videos de las cámaras de vigilancia a la policía y puedan dar con su paradero.
Para cualquier información al respecto pueden llamar a los siguientes números: 945314122 o al 985627634.
