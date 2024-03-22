San Martín de Porres: perrito llamado Drako se perdió en Año Nuevo en el parque Tres Horizontes [VIDEO]

Características del perro perdido

El perrito es un cruce de dos razas, american bully y pitubll, con las orejas cortadas porque tuvo una cirugía y está esterilizado. También, tiene una mancha grande negra alrededor de su ojo izquierdo; así como, en parte de su cola y piernas y en su lomo. El resto de su pelaje es blanco y ligeramente rosado.

La última vez que Drako fue visto se dio en el parque Santa Rosa y luego en el mercado Tantamayo, en San Martín de Porres. Su familia ofrece una recompensa económica para la persona que lo entregue o quien de algún tipo de información al respecto.

Por esta razón, pide la ayuda de las autoridades para encontrar a su fiel compañero; así como, de los vecinos y negocios aledaños, para que entreguen los videos de las cámaras de vigilancia a la policía y puedan dar con su paradero.

Para cualquier información al respecto pueden llamar a los siguientes números: 945314122 o al 985627634.