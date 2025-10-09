menu
Mascotas

San Martín de Porres: piden ayuda para encontrar a perrita que escapó tras detonación de pirotécnicos

Rotafono de RPP | Sebastián Pabón dijo que su mascota Pepa huyó el 26 de septiembre en las inmediaciones de la calle Azhares cuando paseaba con sus familiares, en el distrito limeño de San Martín de Porres.
| | Redacción
La mascota de cuatro años se perdió el 26 de septiembre en San Martín de Porres.

La mascota de cuatro años se perdió el 26 de septiembre en San Martín de Porres. | Fuente: Rotafono

Sebastián Pabón se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a encontrar a su perrita que se extravió hace 14 días, en el distrito limeño de San Martín de Porres, tras los ruidos de la detonación de pirotécnicos.

La mascota de cuatro años se perdió el 26 de septiembre aproximadamente a las 6:30 p. m., en las inmediaciones de la calle Azhares, cuando paseaba con sus familiares.  

Sebastian comentó que su madre y su hermana habían salido con Pepa, quien es extremadamente asustadiza con los ruidos fuertes. Al detonar los cohetes, la perra se asustó y huyó corriendo en las inmediaciones de la calle Azhares, sin que pudieran seguirle el rastro.

Él contó que, al regresar de su trabajo, a las 7:00 p. m., la buscó toda la madrugada, pero no ha podido encontrar a su perrita de raza mestiza, es por eso que pide apoyo de la comunidad para ubicarla.

Pepa es una mascota de cuatro años y de mediano tamaño. El pelaje del cuerpo es de color marrón y las orejas y hocico negras.

Cualquier información sobre el paradero de Pepa, pueden comunicarse con Sebastián Pabón al siguiente número telefónico 982 659 348.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Perrita perdida Buscan a mascota Rotafono San Martín de Porres Mascota Pepa
