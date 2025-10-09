San Martín de Porres: piden ayuda para encontrar a perrita que escapó tras detonación de pirotécnicos

Sebastián Pabón se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a encontrar a su perrita que se extravió hace 14 días, en el distrito limeño de San Martín de Porres, tras los ruidos de la detonación de pirotécnicos.

La mascota de cuatro años se perdió el 26 de septiembre aproximadamente a las 6:30 p. m., en las inmediaciones de la calle Azhares, cuando paseaba con sus familiares.

Sebastian comentó que su madre y su hermana habían salido con Pepa, quien es extremadamente asustadiza con los ruidos fuertes. Al detonar los cohetes, la perra se asustó y huyó corriendo en las inmediaciones de la calle Azhares, sin que pudieran seguirle el rastro.

Él contó que, al regresar de su trabajo, a las 7:00 p. m., la buscó toda la madrugada, pero no ha podido encontrar a su perrita de raza mestiza, es por eso que pide apoyo de la comunidad para ubicarla.

Pepa es una mascota de cuatro años y de mediano tamaño. El pelaje del cuerpo es de color marrón y las orejas y hocico negras.

Cualquier información sobre el paradero de Pepa, pueden comunicarse con Sebastián Pabón al siguiente número telefónico 982 659 348.