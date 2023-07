San Miguel: adultos mayores buscan a sus mascotas Bella y Leia

La pérdida de sus mascotas ha llevado a una profunda tristeza a los señores Teodora Ramos Quispe de Carmona y Victoriano Carmona Aquino. El pasado sábado 1 de julio sus adoradas Bella y Leia, madre e hija, se perdieron tras salir de la casa rumbo al parque.

Todo ocurrió a la 1:00 p.m en la calle teniente Enrique Guimaraes, cerca al parque Galindo, altura de las avenidas Faucett y Venezuela en el distrito limeño de San Miguel. Un pequeño descuido originó que las perritas salieran de la casa, vayan al parque y se les pierda el rastro.

Los adultos mayores, al darse cuenta de que Bella y Leia no estaba en casa, salieron presurosos al parque a buscarlas y ya no estaban. Preguntaron a los vecinos y transeúntes sin resultado positivo. Desde entonces la búsqueda ha sido incesante pero no hay información sobre las mascotas.

Gianella Cabera, nieta de Teodora y Victoriano pidió a través del Rotafono de RPP noticias a quienes tienen a Bella y Leia a devolverlos ya que son todo para sus abuelitos.