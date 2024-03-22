San Miguel: buscan a perrito Romeo que se perdió tras escapar de local de baño

Silvana Arias se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a buscar a su perrito poodle llamado Romeo, que desapareció el jueves 21 de agosto, luego de que escapara de un local de baños para mascotas, en el distrito limeño de San Miguel.

Silvana contó que su mascota fue llevada por la persona que lo cuidaba a una supuesta veterinaria, ubicada en la cuadra dos de la calle Cátapo, frente al mercado Santa Rosa en San Miguel, pero debido a una negligencia Romeó se escapó y hasta el momento no es ubicado.

“El 21 de agosto, mientras yo trabajaba, lo confié a una persona que, sin mi autorización, lo llevó a un local de baño de perros en San Miguel. Por negligencia, Romeo se escapó y nunca fue atrapado”, detalló.

Romeo ha sido visto en varios lugares, incluyendo en el parque Insurgentes y una azotea, pero no ha podido ser atrapado debido a que este no se deja agarrar por temor.

Características de Romeo

Romeo es un poodle (caniche) color gris, tiene manchitas alrededor de los ojos, lo que lo hace muy reconocible. Es de tamaño mediano, su pelaje es rizado típico del poodle y es muy dócil, pero está asustado, por lo que puede correr si alguien intenta atraparlo.

Romeo fue visto por última vez cerca de las vías del tren, temiendo que las personas involucradas lo hayan llevado allí intencionalmente. Cualquier información puede comunicarse con la familia de Romeo, al siguiente número telefónico 921 818 193.