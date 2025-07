San Miguel: familia busca a gatito Kiwi que desapareció hace más de una semana

Carmen Paz se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su gatito Kiwi, quien se perdió el pasado 23 de junio tras salir de su vivienda ubicada en el distrito limeño de San Miguel.



El hecho se dio en la madrugada del 22 de junio, cuando Kiwi salió de su vivienda ubicada en el jirón Isidoro Suárez. Sus dueños no se dieron cuenta del hecho hasta horas después, pues el felino no acostumbra a salir de casa. Por más de que Carmen intentó buscarlo, no tuvo éxito.