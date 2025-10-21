menu
Mascotas

San Miguel: familia pide ayuda para encontrar a gatito Hans

Rotafono de RPP | El felino se escapó de su casa el 10 de octubre en la calle Bolognesi, en el distrito limeño de San Miguel.
| | Laura Urbina Saldaña
Hans es un gato de casi dos años y su pelaje es de color blanco y gris.

Hans es un gato de casi dos años y su pelaje es de color blanco y gris. | Fuente: Cortesía.

Patricia Zanabria se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir que ayuden a encontrar a su gatito que se perdió el viernes 10 de octubre, en el distrito limeño de San Miguel.  

La dueña de Hans contó que el felino se escapó de su departamento en la calle Bolognesi 264, cuando no se encontraba ningún familiar en el inmueble.  

“Él se perdió el 10 de octubre cuando no estuve en casa. Al parecer podría haber salido por las escaleras hasta la puerta de salida del edificio”, dijo Patricia.

Características de Hans 

Hans es un gato de casi dos años y su pelaje es de color blanco, gris y plomo.

“Lo extrañamos, salimos a buscarlo por las calles de los alrededores de nuestra casa en San Miguel, pero no lo hemos encontrado aún”, expresó Patricia.

Cualquier información sobre el paradero del felino, puede comunicarse con su familia al siguiente número telefónico 952 818 118.

