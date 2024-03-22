San Miguel: piden ayuda para encontrar a perrita que sufre de una enfermedad ocular

Diego Meneses se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar que ayuden a buscar a Lola, su perrita adoptada que se extravió el pasado 18 de diciembre en el distrito limeño de San Miguel. La mascota sufre de una enfermedad en su ojo izquierdo y corre riesgo de quedar ciega sin su tratamiento.

Según el testimonio del paseador, otra perra atacó a Lolita, lo que provocó que ella se zafara de su pechera, logró escapar de su arnés, cruzó la pista rápidamente y se dirigió hacia la zona de la Costanera, siendo vista por última vez a la altura de la cuadra cinco de dicha vía.

Diego Meneses solicita el apoyo de la comunidad y de la municipalidad de San Miguel para que la comuna le brinde el acceso a las cámaras de seguridad, a fin de localizar a su mascota.

El incidente ocurrió mientras sus dueños estaban fuera del país, pero a pesar de los esfuerzos de sus dueños para buscarla, no hay rastro de Lola.