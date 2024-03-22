menu
Mascotas

Santa Anita: familia denuncia robo de perrito chihuahua [VIDEO]

Rotafono de RPP | Una cámara de video captó el momento en que una mujer junto con un menor se llevó a su perro "Lobito" en la urbanización Santa Anita.
| | Laura Urbina Saldaña
Una cámara de video grabó el momento cuando la mascota fue llevada por dos personas.
Una cámara de video grabó el momento cuando la mascota fue llevada por dos personas. | Fuente: Cortesía.

Tania Ramos denunció que esta mañana robaron a su perrito llamado Lobito, luego de que saliera de su vivienda, en el distrito limeño de Santa Anita.

Una cámara de video captó el momento en que una mujer junto con un menor se llevó a su perro, cuando este había salido de su casa para orinar en la calle Penélope, en la urbanización Santa Anita.

El animal fue hurtado cuando se encontraba en la puerta de su hogar. La mujer tomó su casaca y envolvió al can, para luego cargarlo y retirarse de la zona caminando. 

Característica de Lobito 

Lobito es de raza chihuahua, tiene ocho años y su pelaje es de color caramelo. 

La familia está desesperada y pide ayuda a los vecinos identificar a la persona que se llevó a su amada mascota. 

Cualquier información sobre el paradero de Lobito, puede comunicarse con Tania Ramos al siguiente número telefónico 988 040 705.

La familia está desesperada y pide ayuda a los vecinos identificar a la persona que se llevó a su mascota.

La familia está desesperada y pide ayuda a los vecinos identificar a la persona que se llevó a su mascota. | Fuente: Rotafono

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Denuncian robo de perro Robo de mascota Rotafono Santa Anita
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
