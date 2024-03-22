Santa Anita: familia denuncia robo de perrito chihuahua [VIDEO]

Tania Ramos denunció que esta mañana robaron a su perrito llamado Lobito, luego de que saliera de su vivienda, en el distrito limeño de Santa Anita.

Una cámara de video captó el momento en que una mujer junto con un menor se llevó a su perro, cuando este había salido de su casa para orinar en la calle Penélope, en la urbanización Santa Anita.

El animal fue hurtado cuando se encontraba en la puerta de su hogar. La mujer tomó su casaca y envolvió al can, para luego cargarlo y retirarse de la zona caminando.

Característica de Lobito

Lobito es de raza chihuahua, tiene ocho años y su pelaje es de color caramelo.

La familia está desesperada y pide ayuda a los vecinos identificar a la persona que se llevó a su amada mascota.

Cualquier información sobre el paradero de Lobito, puede comunicarse con Tania Ramos al siguiente número telefónico 988 040 705.