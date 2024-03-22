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Mascotas

Surco: abuelito con discapacidad visual pide ayuda para encontrar a su perrito Chocolate

Rotafono de RPP | Milton Verano se encuentra triste hace un mes, desde que su mascota se perdió en las inmediaciones del mercado El Pino en la urbanización Los Viñedos de Surco.
| | Laura Urbina Saldaña
El perro es de raza pequeña, pelaje beige y marrón, ojos color chocolate, parecido al perro del “narrador de cuentos”.

El perro es de raza pequeña, pelaje beige y marrón, ojos color chocolate, parecido al perro del “narrador de cuentos”. | Fuente: Rotafono

Milton Verano Castro, de 85 años, con discapacidad visual, pide ayuda para encontrar a su perrito Chocolate que se perdió hace un mes en el distrito limeño de Santiago de Surco.

La mascota se extravió en las inmediaciones del mercado El Pino en la urbanización Los Viñedos de Surco cuando un familiar del adulto mayor salió de su casa a comprar.

Su prima Janet Espinoza se contactó con el Rotafono de RPP para solicitar el apoyo de los vecinos de Surco, ya que su tío se encuentra triste tras la desaparición de su perro guía.  

“El tío llora todos los días por su perrito, ya que era su guía y jugaba con él. Si alguien tiene el perrito le suplicamos nos avise para ir a recogerlo”, clamó Janet.  

El perro es de raza pequeña, pelaje beige y marrón, ojos color chocolate, parecido al perro del “narrador de cuentos”.

Cualquier información sobre el paradero de Chocolate, puede comunicarse al siguiente número telefónico 945 362 933.

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La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

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