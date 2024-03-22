Surco: familia pide ayuda para encontrar a su perrito Lucas

Mónica Reyes se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar que le ayuden en buscar al perrito de su familia llamado Lucas, de cuatro años, que se extravió el sábado 2 de mayo en el distrito limeño de Santiago de Surco.

El incidente ocurrió el sábado pasado, a las cuatro de la tarde, en la urbanización Higuereta. El perrito salió corriendo cuando un integrante de su familia llegó al departamento sin que este se diera cuenta.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que el animal abandonó el departamento; sin embargo, aún no han podido encontrarlo.

Mónica comentó que los dueños de Lucas se encuentran angustiados y solicitan el apoyo de los vecinos, a fin de localizarlo lo más pronto posible.

“La familia está bastante desesperada, está angustiada. Le agradecería muchísimo, por favor, que pudieran compartir esta publicación”, expresó.

Lucas es un perrito criollo y pequeño, su pelaje es de color negro sin manchas. Además, no tiene ropa ni collar.

Cualquier información sobre su paradero, puede comunicarse con la familia al siguiente número telefónico 951 211 742.