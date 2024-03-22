menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Mascotas

Surco: mujer reporta que su gato llamado Silvestre desapareció en Jueves Santo

Rotafono de RPP | La dueña dio a conocer que su gato Silvestre es terapéutico para una de sus hijas, ya que tiene trastorno de ansiedad y su mascota le ayuda a controlar esta enfermedad.
| | Victor Pacheco
El nombre del gato es Silvestre, tiene dos años y es macho

El nombre del gato es Silvestre, tiene dos años y es macho | Fuente: Rotafono

Vanessa Mautino se puso en contacto con el Rotafono de RPP para informar que su gato llamado Silvestre desapareció el pasado 2 de abril, en Jueves Santo. La ciudadana pide todo el apoyo posible para encontrar al felino, que se perdió tras salir del condominio Dinastía II, ubicado en el cruce de la calle Doña Nelly con jirón Vista Alegre, en el distrito limeño de Surco.

La señora tiene tres hijas y un bebé, pero es una de ellas la que más sufre con la desaparición de su mascota, ya que tiene un trastorno de ansiedad y Silvestre es terapéutico; es decir, le ayuda bastante a controlar esta condición. Ahora, ya dejado de comer y se siente triste todo el tiempo.

El gato es como un soporte emocional de una de las hijas de su dueña

El gato es como un soporte emocional de una de las hijas de su dueña | Fuente: Rotafono

¿Cómo desapareció el gato?

Aquel jueves, su gatito salió de su departamento y se fue rumbo a la cochera del condominio, pero esta zona se encuentra conectada a otro edificio. Por lo que, la mujer cree que puede haberse salido por ahí. Ese día, lo buscó por los alrededores y parques aledaños, pero no lo hallaron por ningún lado.

Vanessa Mautino ha pegado afiches en los postes de Silvestre en varias partes de Surco; sin embargo, señaló que la Municipalidad de Surco ha sacado estos posters en tres ocasiones, lo cual la parece absurdo, ya que complica y evita que la gente sepa que este gato está desaparecido.

La señora hace este pedido público de ayuda porque le falta difusión y no tiene mucho tiempo para seguir buscándolo; por eso, pide la difusión y exhorta a que los vecinos o negocios aledaños entreguen los videos de las cámaras de vigilancia, para poder saber a dónde se fue el animal o si alguien lo cogió.

Silvestre necesita comer especializada porque tiene una enfermedad en las vías urinarias

Silvestre necesita comer especializada porque tiene una enfermedad en las vías urinarias | Fuente: Rotafono

Características de la mascota

Silvestre está mal de salud, pues tiene una enfermedad en las vías urinarias y solo se alimenta de comida medicada. Asimismo, necesita someterse a exámenes constantes y lleva a cabo un tratamiento. Por ello, es vital hallarlo cuanto antes, para que no se ponga mal.

Silvestre es un gato de tamaño regular, cuyo pelaje está dividido entre blando y negro por todo su cuerpo. Además, su nariz es rosada y tiene las orejas paradas. Una característica especial es que posee un lunar negro en su pata derecha y sus almohadillas tienen manchas negras.

Para cualquier tipo de información al respecto puede comunicarse al siguiente número: 970211997.

Te recomendamos
Jesús María: adulto desaparece en extrañas circunstancias luego de hacer un en vivo de TikTok

Jesús María: adulto desaparece en extrañas circunstancias luego de hacer un en vivo de TikTok

 Chanchamayo: menor de edad desaparece mientras su madre cosechaba café en chacra

Chanchamayo: menor de edad desaparece mientras su madre cosechaba café en chacra

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
trastorno de ansiedad gatos gato desaparecido Gato perdido Mascota rotafono
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Surquillo: buscan a gato Milkito que escapó de departamento de sus cuidadores

Surquillo: buscan a gato Milkito que escapó de departamento de sus cuidadores

 Surco: abuelito con discapacidad visual pide ayuda para encontrar a su perrito Chocolate

Surco: abuelito con discapacidad visual pide ayuda para encontrar a su perrito Chocolate

 Comas: familia busca a perrita que se perdió cuando era llevada a recibir un baño medicado en una veterinaria

Comas: familia busca a perrita que se perdió cuando era llevada a recibir un baño medicado en una veterinaria

 Lurín: familia pide ayuda para buscar a perrito desaparecido hace 25 días

Lurín: familia pide ayuda para buscar a perrito desaparecido hace 25 días
Otros casos similares
Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa

Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa
San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda
Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa

Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot