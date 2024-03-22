Surco: mujer reporta que su gato llamado Silvestre desapareció en Jueves Santo

El nombre del gato es Silvestre, tiene dos años y es macho | Fuente: Rotafono
Vanessa Mautino se puso en contacto con el Rotafono de RPP para informar que su gato llamado Silvestre desapareció el pasado 2 de abril, en Jueves Santo. La ciudadana pide todo el apoyo posible para encontrar al felino, que se perdió tras salir del condominio Dinastía II, ubicado en el cruce de la calle Doña Nelly con jirón Vista Alegre, en el distrito limeño de Surco.
La señora tiene tres hijas y un bebé, pero es una de ellas la que más sufre con la desaparición de su mascota, ya que tiene un trastorno de ansiedad y Silvestre es terapéutico; es decir, le ayuda bastante a controlar esta condición. Ahora, ya dejado de comer y se siente triste todo el tiempo.
El gato es como un soporte emocional de una de las hijas de su dueña | Fuente: Rotafono
Aquel jueves, su gatito salió de su departamento y se fue rumbo a la cochera del condominio, pero esta zona se encuentra conectada a otro edificio. Por lo que, la mujer cree que puede haberse salido por ahí. Ese día, lo buscó por los alrededores y parques aledaños, pero no lo hallaron por ningún lado.
Vanessa Mautino ha pegado afiches en los postes de Silvestre en varias partes de Surco; sin embargo, señaló que la Municipalidad de Surco ha sacado estos posters en tres ocasiones, lo cual la parece absurdo, ya que complica y evita que la gente sepa que este gato está desaparecido.
La señora hace este pedido público de ayuda porque le falta difusión y no tiene mucho tiempo para seguir buscándolo; por eso, pide la difusión y exhorta a que los vecinos o negocios aledaños entreguen los videos de las cámaras de vigilancia, para poder saber a dónde se fue el animal o si alguien lo cogió.
Silvestre necesita comer especializada porque tiene una enfermedad en las vías urinarias | Fuente: Rotafono
Silvestre está mal de salud, pues tiene una enfermedad en las vías urinarias y solo se alimenta de comida medicada. Asimismo, necesita someterse a exámenes constantes y lleva a cabo un tratamiento. Por ello, es vital hallarlo cuanto antes, para que no se ponga mal.
Silvestre es un gato de tamaño regular, cuyo pelaje está dividido entre blando y negro por todo su cuerpo. Además, su nariz es rosada y tiene las orejas paradas. Una característica especial es que posee un lunar negro en su pata derecha y sus almohadillas tienen manchas negras.
Para cualquier tipo de información al respecto puede comunicarse al siguiente número: 970211997.
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