Surco: mujer reporta que su gato llamado Silvestre desapareció en Jueves Santo

¿Cómo desapareció el gato?

Aquel jueves, su gatito salió de su departamento y se fue rumbo a la cochera del condominio, pero esta zona se encuentra conectada a otro edificio. Por lo que, la mujer cree que puede haberse salido por ahí. Ese día, lo buscó por los alrededores y parques aledaños, pero no lo hallaron por ningún lado.

Vanessa Mautino ha pegado afiches en los postes de Silvestre en varias partes de Surco; sin embargo, señaló que la Municipalidad de Surco ha sacado estos posters en tres ocasiones, lo cual la parece absurdo, ya que complica y evita que la gente sepa que este gato está desaparecido.

La señora hace este pedido público de ayuda porque le falta difusión y no tiene mucho tiempo para seguir buscándolo; por eso, pide la difusión y exhorta a que los vecinos o negocios aledaños entreguen los videos de las cámaras de vigilancia, para poder saber a dónde se fue el animal o si alguien lo cogió.