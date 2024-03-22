menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Mascotas

Surquillo: busca a perrita que escapó de albergue para mascotas

Rotafono de RPP | Desde el distrito limeño de Surquillo, Diego Femenia pide ayuda para encontrar a su amada “Candela”, de tamaño mediano, pelaje color caramelo, orejas chiquitas y cola enroscada.
| | Laura Urbina Saldaña
La mascota, una hembra de tres años, escapó de un albergue, situado en la avenida Codornices 130 en el distrito de Surquillo.

La mascota, una hembra de tres años, escapó de un albergue, situado en la avenida Codornices 130 en el distrito de Surquillo. | Fuente: Rotafono

Diego Femenia se puso en contacto con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo urgente en la localización de su perrita Candela perdida el sábado 4 de abril en el distrito limeño de Surquillo.

La mascota, una hembra de tres años, escapó de un albergue, situado en la avenida Codornices 130, entre las 12 y 1 de la tarde, tras un descuido de los cuidadores mientras Diego estaba de viaje.

“Necesito de su ayuda, por favor. Desde ayer mi perrita Candela, se perdió en la cuadra uno de Los Codornices, en Surquillo, que es el albergue donde se quedó mientras nosotros hemos estado de viaje. Los encargados del albergue salieron a recoger un pedido y la perrita aprovechó ese descuido y se escapó”, explicó.

Diego Femenía describe a su perrita como de tamaño mediano, pelaje color caramelo, orejas chiquitas y cola enroscada. Además, comentó que a pesar de haber notificado al área de Seguridad Ciudadana de Surquillo, Miraflores, San Isidro y Surco, la familia aún no tiene pistas sobre su paradero.

“Venimos este buscándola entre amigos, familiares, yo mismo que he tenido que regresar de mi viaje, son varias horas de búsqueda y seguimos sin rastro”, comentó.

Si ha visto a la mascota o conoce su paradero, puede comunicarse con Diego al siguiente número telefónico 994 198 502.

“Necesito de su ayuda, por favor. Desde ayer mi perrita Candela, se perdió en la cuadra uno de Los Codornices, en Surquillo

“Necesito de su ayuda, por favor. Desde ayer mi perrita Candela, se perdió en la cuadra uno de Los Codornices, en Surquillo".

Te recomendamos
Callao: gatito llamado a Dorito se perdió hace una semana tras detonación de pirotecnia | mascota desaparecida | animales

Callao: gatito llamado a Dorito se perdió hace una semana tras detonación de pirotecnia | mascota desaparecida | animales

 Huanchaco: piden ayuda para buscar a perrito “Momo” desaparecido hace 28 días

Huanchaco: piden ayuda para buscar a perrito “Momo” desaparecido hace 28 días

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store. | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Buscan a perrita Candela Mascota perdida Rotafono Surquillo
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Callao: gatito llamado a Dorito se perdió hace una semana tras detonación de pirotecnia

Callao: gatito llamado a Dorito se perdió hace una semana tras detonación de pirotecnia

 Huanchaco: piden ayuda para buscar a perrito “Momo” desaparecido hace 28 días

Huanchaco: piden ayuda para buscar a perrito “Momo” desaparecido hace 28 días

 Jesús María: familia busca a perrito Yepeto que desapareció hace dos días

Jesús María: familia busca a perrito Yepeto que desapareció hace dos días

 Kira, perrita pitbull que fue rescatada de la calle desapareció en la urbanización Los Huertos de La Molina [VIDEO]

Kira, perrita pitbull que fue rescatada de la calle desapareció en la urbanización Los Huertos de La Molina [VIDEO]
Otros casos similares
Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa

Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa
San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda
Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa

Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot