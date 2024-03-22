Surquillo: busca a perrita que escapó de albergue para mascotas

Diego Femenia se puso en contacto con el Rotafono de RPP para solicitar apoyo urgente en la localización de su perrita Candela perdida el sábado 4 de abril en el distrito limeño de Surquillo.

La mascota, una hembra de tres años, escapó de un albergue, situado en la avenida Codornices 130, entre las 12 y 1 de la tarde, tras un descuido de los cuidadores mientras Diego estaba de viaje.

“Necesito de su ayuda, por favor. Desde ayer mi perrita Candela, se perdió en la cuadra uno de Los Codornices, en Surquillo, que es el albergue donde se quedó mientras nosotros hemos estado de viaje. Los encargados del albergue salieron a recoger un pedido y la perrita aprovechó ese descuido y se escapó”, explicó.

Diego Femenía describe a su perrita como de tamaño mediano, pelaje color caramelo, orejas chiquitas y cola enroscada. Además, comentó que a pesar de haber notificado al área de Seguridad Ciudadana de Surquillo, Miraflores, San Isidro y Surco, la familia aún no tiene pistas sobre su paradero.

“Venimos este buscándola entre amigos, familiares, yo mismo que he tenido que regresar de mi viaje, son varias horas de búsqueda y seguimos sin rastro”, comentó.

Si ha visto a la mascota o conoce su paradero, puede comunicarse con Diego al siguiente número telefónico 994 198 502.