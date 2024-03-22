Surquillo: buscan a gato Milkito que escapó de departamento de sus cuidadores

María Barreto se contactó con el Rotafono de RPP para pedir que le ayuden a encontrar a Milkito, un gato que se escapó el miércoles 22 de abril del departamento de sus cuidadores, en el distrito limeño de Surquillo.

María, su rescatista, contó que durante varios meses se dedicó a la rehabilitación médica y castración del felino, pero debió entregarlo a un cuidador temporal debido a conflictos con otra mascota.

Tras ser entregado en adopción temporal, el gato escapó la mañana del miércoles y recién fue reportado como desaparecido en la tarde. Aunque fue avistado entre dos edificios, el gatito logró evadir a la brigada de rescate policial y se perdió su rastro nuevamente en las inmediaciones de la urbanización Los Sauces.

“Por favor, necesitamos todo su apoyo para poder encontrarlo. Estamos muy tristes y solo queremos que regrese sano y salvo a casa. Probablemente está escondido por la zona. Es temeroso, pero tranquilito. Le encanta el churu”, comentó María Claudia Barreto.

Características de Milkito

Milkito es un gato macho adulto, de pelaje blanco con manchas gris oscuro, cicatriz grande en la nariz, tiene las patitas y pancita rapadas debido a una operación.

Cualquier información sobre el paradero de Milkito, puede comunicarse al siguiente número telefónico 969 711 840.