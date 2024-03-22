Surquillo: buscan a perrita Ñaña que se perdió hace cuatro días

Carolina López se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar que le ayuden a encontrar a la perrita Ñaña que se perdió el 20 de junio en el parque Aramburú en el distrito limeño de Surquillo.

La mascota se escapó el último sábado de su cuidador, un hombre adulto mayor, que la sacó de la vivienda de Mirella Talledo, dueña de la perrita, para pasearla en un parque cercano de su hogar.

Ñaña es una perrita de raza mestiza, esterilizada, tiene el pelaje color negro, blanco y beige. Además, que lleva una placa con su nombre en el pecho.

El mismo día que se perdió fue vista por Domingo Orué jugando con otros perritos. La familia y vecinos se han sumado a su búsqueda y piden apoyo para localizarla.

La dueña de la mascota es adulta mayor y se encuentra desesperada. La familia apela a la solidaridad de los vecinos de Surquillo, San Borja Miraflores y Barranco para que puedan proporcionar información sobre su paradero.

“La perrita es de mi vecina. Estamos buscándola, pero no la encontramos desde el desde el sábado. No se ha logrado nada hasta el momento”, dijo Carolina.

Cualquier información sobre la ubicación de Ñaña, puede comunicarse al siguiente número telefónico 977 325 149.