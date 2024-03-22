menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Mascotas

Surquillo: buscan a perrita Ñaña que se perdió hace cuatro días

Rotafono de RPP | La dueña de la mascota es adulta mayor y se encuentra desesperada. Su familia pide ayuda para encontrarla en los distritos limeños aledaños a Surquillo.
| | Laura Urbina Saldaña
Ñaña es una perrita de raza mestiza, esterilizada, tiene el pelaje color negro, blanco y beige.

Ñaña es una perrita de raza mestiza, esterilizada, tiene el pelaje color negro, blanco y beige.

Carolina López se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar que le ayuden a encontrar a la perrita Ñaña que se perdió el 20 de junio en el parque Aramburú en el distrito limeño de Surquillo.

La mascota se escapó el último sábado de su cuidador, un hombre adulto mayor, que la sacó de la vivienda de Mirella Talledo, dueña de la perrita, para pasearla en un parque cercano de su hogar.

Ñaña es una perrita de raza mestiza, esterilizada, tiene el pelaje color negro, blanco y beige. Además, que lleva una placa con su nombre en el pecho.

El mismo día que se perdió fue vista por Domingo Orué jugando con otros perritos. La familia y vecinos se han sumado a su búsqueda y piden apoyo para localizarla.

La dueña de la mascota es adulta mayor y se encuentra desesperada. La familia apela a la solidaridad de los vecinos de Surquillo, San Borja Miraflores y Barranco para que puedan proporcionar información sobre su paradero.  

“La perrita es de mi vecina. Estamos buscándola, pero no la encontramos desde el desde el sábado. No se ha logrado nada hasta el momento”, dijo Carolina.

Cualquier información sobre la ubicación de Ñaña, puede comunicarse al siguiente número telefónico 977 325 149.  

Te recomendamos
Breña: Menor de ocho años con anemia requiere trasplante de médula ósea y ser trasladada al INSN de San Borja

Breña: Menor de ocho años con anemia requiere trasplante de médula ósea y ser trasladada al INSN de San Borja

 Lurigancho-Chosica: reportan basura y desmonte en las inmediaciones del cementerio de Huachipa [VIDEO]

Lurigancho-Chosica: reportan basura y desmonte en las inmediaciones del cementerio de Huachipa [VIDEO]

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.

Sepa más:
Buscan a perrita Ñaña Mascota desaparecida Rotafono Surquillo
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
Villa El Salvador: familia busca a perrito extraviado hace cuatro días en inmediaciones de mercado Unicachi

Villa El Salvador: familia busca a perrito extraviado hace cuatro días en inmediaciones de mercado Unicachi

 Chorrillos: buscan a perrita de soporte emocional que se perdió tras huir del ruido de fuegos artificiales

Chorrillos: buscan a perrita de soporte emocional que se perdió tras huir del ruido de fuegos artificiales

 San Juan de Miraflores: pastor chiribaya llamado Chato se perdió hace 10 días en Las Torres de Alemana [VIDEO]

San Juan de Miraflores: pastor chiribaya llamado Chato se perdió hace 10 días en Las Torres de Alemana [VIDEO]

 Chorrillos: familia busca a perrita que se perdió tras acudir a un servicio de baño

Chorrillos: familia busca a perrita que se perdió tras acudir a un servicio de baño
Otros casos similares
Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa

Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa
San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda
Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa

Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot