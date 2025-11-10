menu
Mascotas

Surquillo: familia busca a perrita Biby que se perdió tras salir a paseo matutino

Rotafono de RPP | Biby se extravió en la calle San Alberto, en el distrito limeño de Surquillo. La mascota es de raza mestiza y se caracteriza por tener la lengua para afuera.
| | Katiuska Briggith Tenorio Suárez
La perrita se caracteriza por tener la lengua para afuera.

La perrita se caracteriza por tener la lengua para afuera.

Mariana Ciancas Águila se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y encontrar a su perrita Biby que desapareció el sábado 8 de noviembre tras salir de su vivienda, ubicada en la calle San Alberto, en el distrito limeño de Surquillo

El hecho se dio al promediar las ocho de la mañana, cuando la perrita salió con otras mascotitas de Mariana como parte de un paseo rutinario para que los canes puedan realizar sus necesidades. Sin embargo, con el pasar de las horas, Biby fue la única perrita que no volvió a casa. Su familia trató de buscarla en los alrededores, pero no la encontró. 

Características de Biby


Biby es una perrita hembra, esterilizada, de raza mestiza, pelaje lacio largo, sobretodo en la parte de las orejas y cola. Asimismo, la perrita se caracteriza por tener la lengua para afuera. 

Mariana espera que los vecinos y residentes puedan ayudarla a encontrar a Biby. Si usted la ha visto, por favor, llamar al siguiente número telefónico 956 851 611

Sepa más:
mascota desaparecida Perrito desaparecido Rotafono Surquillo
