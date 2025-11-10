Surquillo: familia busca a perrita Biby que se perdió tras salir a paseo matutino

Mariana Ciancas Águila se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y encontrar a su perrita Biby que desapareció el sábado 8 de noviembre tras salir de su vivienda, ubicada en la calle San Alberto, en el distrito limeño de Surquillo.



El hecho se dio al promediar las ocho de la mañana, cuando la perrita salió con otras mascotitas de Mariana como parte de un paseo rutinario para que los canes puedan realizar sus necesidades. Sin embargo, con el pasar de las horas, Biby fue la única perrita que no volvió a casa. Su familia trató de buscarla en los alrededores, pero no la encontró.