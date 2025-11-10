Surquillo: familia busca a perrita Biby que se perdió tras salir a paseo matutino

La perrita se caracteriza por tener la lengua para afuera.
Mariana Ciancas Águila se comunicó con el Rotafono de RPP para pedir ayuda y encontrar a su perrita Biby que desapareció el sábado 8 de noviembre tras salir de su vivienda, ubicada en la calle San Alberto, en el distrito limeño de Surquillo.
El hecho se dio al promediar las ocho de la mañana, cuando la perrita salió con otras mascotitas de Mariana como parte de un paseo rutinario para que los canes puedan realizar sus necesidades. Sin embargo, con el pasar de las horas, Biby fue la única perrita que no volvió a casa. Su familia trató de buscarla en los alrededores, pero no la encontró.
Biby es una perrita hembra, esterilizada, de raza mestiza, pelaje lacio largo, sobretodo en la parte de las orejas y cola. Asimismo, la perrita se caracteriza por tener la lengua para afuera.
Mariana espera que los vecinos y residentes puedan ayudarla a encontrar a Biby. Si usted la ha visto, por favor, llamar al siguiente número telefónico 956 851 611.
El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store.