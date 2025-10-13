Surquillo: familia busca a su gatita Leia, desaparecida hace seis días

Víctor Franco se comunicó con el Rotafono de RPP para solicitar que ayuden a buscar a su gata Leia, que se perdió el 7 de octubre, en la cuadra 14 de la avenida Tomás Marsano en el distrito limeño de Surquillo.

Víctor contó que su mascota se salió por la ventana de su departamento del piso 13 y logró descender a pisos inferiores, para luego pasar a un edificio contiguo y finalmente llegar a la calle, por el centro ferretero.

Víctor ha confirmado que su gata ya no se encuentra dentro del edificio de residencia, pues han revisado todos los departamentos y sótanos y no la encuentran.

“La estoy buscando en parques y no la no la encuentro. He pegado posters y buscado en todos los departamentos, en los sótanos y no está. Lo que ha pasado es que ella se ha salido de la casa y ahorita está en la calle porque no está en el edificio”, comentó.

La gatita Leia, tiene aproximadamente 1 año, es sociable, tiene un lunar en la nariz como diferencial. Su pelaje es de color amarillo atigrado.

Cualquier información sobre el paradero de la felina puede comunicarse con la familia al siguiente número telefónico 941 431 451.