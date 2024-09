Surquillo: familia ofrece mil soles de recompensa a quien logre devolver a su paloma

Características de la palomita Sure



La paloma Sure tiene dos años en la casa de Angela Márquez, pues la rescataron cuando apenas era un pichón. Tiene el pelaje de color blanco y negro, con plumas en las patas.

Asimismo Angela Márquez contó que Sure tiene un tumor notable en el vientre con puntos de sutura. Sus dueños detallaron que el ave se encuentra enferma. por lo que lleva tratamiento en su veterinaria.



“Sure no es nuestra mascota, es un miembro más de la familia y la extrañamos demasiado, nunca la tuvimos en jaula, volaba por el vecindario, pero le gustaba estar más en casa y le gustaban los cariños”, expresó Angela Márquez.



Si usted ha visto a Sure, comunicarse al 906384869.