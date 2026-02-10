Tacna: padre pide ayuda para encontrar al perrito de su hijo que se perdió en la playa El Toro

El perrito se escapó de la casa en Tacna cuando abrieron el portón | Fuente: Rotafono
José Manuel Sosa se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito llamado Pucho. Él y su hijo se fueron de vacaciones a la región Tacna para visitar a su padre. El señor pide toda la ayuda posible para hallar a su mascota, perdido desde este el último sábado 7 de febrero.
El señor dijo que el perro es de su hijo de 11 años, quien está deprimido y desesperado porque no está con su fiel compañero. Por eso, ha buscado por los alrededores, ha consultado a todos los vecinos y pegado afiches para poder encontrar lo antes posible, pero hasta ahora no ha dado resultado.
El señor cree que alguien ha podido llevarse a su mascota | Fuente: Rotafono
El señor Sosa comentó que hicieron un viaje familiar y se quedaron en la playa El Toro, ubicado en el balneario Boca del Río, en el distrito de Sama, en Tacna. Aquel fin de semana abrieron el portón para sacar el carro, pues iba a comprar a la tienda. Fue ahí cuando Pucho salió a la calle y nadie se percató.
Cabe recordar que ellos viven en Lima junto al perro, quien también viajó a la Ciudad Heroica; por eso, el menor está triste y no saben qué más hacer para ampliar la búsqueda. “Mi hijo se encuentra mal anímicamente, no come, no duerme desde el sábado. Es un perro prácticamente de terapia y estamos desesperados porque no aparece”, sostuvo el padre.
El ciudadano cree que alguien ha podido coger a su perro, ya que sino lo habría encontrado. Por dicha razón, exige a las autoridades que colaboren con la búsqueda y pidan los videos de las cámaras de vigilancia de los negocios y casas aledañas para poder ver si se lo llevaron o hacia dónde se marchó.
La familia ofrece una recompensa para quien entregue a su perrito llamado Pucho | Fuente: Rotafono
Pucho tiene cuatro años es de raza pequeña cuyo pelaje es casi en su totalidad beige o marrón claro; solamente tiene ligeros tonos negros en sus orejas y al costado de su hocico. Gran parte de su pecho y patas delanteras son de color blanco y sus ojos son marrones.
Para cualquier información al respecto puede comunicarse al siguiente número: 987627997 o al 961444068.
La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono