Tacna: padre pide ayuda para encontrar al perrito de su hijo que se perdió en la playa El Toro

¿Cómo desapareció el perrito?

El señor Sosa comentó que hicieron un viaje familiar y se quedaron en la playa El Toro, ubicado en el balneario Boca del Río, en el distrito de Sama, en Tacna. Aquel fin de semana abrieron el portón para sacar el carro, pues iba a comprar a la tienda. Fue ahí cuando Pucho salió a la calle y nadie se percató.

Cabe recordar que ellos viven en Lima junto al perro, quien también viajó a la Ciudad Heroica; por eso, el menor está triste y no saben qué más hacer para ampliar la búsqueda. “Mi hijo se encuentra mal anímicamente, no come, no duerme desde el sábado. Es un perro prácticamente de terapia y estamos desesperados porque no aparece”, sostuvo el padre.

El ciudadano cree que alguien ha podido coger a su perro, ya que sino lo habría encontrado. Por dicha razón, exige a las autoridades que colaboren con la búsqueda y pidan los videos de las cámaras de vigilancia de los negocios y casas aledañas para poder ver si se lo llevaron o hacia dónde se marchó.