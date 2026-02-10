menu
logo-user
Cerrar
Inicio Inicio
Enviar Caso
Ir a rpp.pe Ir a rpp.pe
Reporte de errores rrp-icon
group-rrp

Copyright © 2023

Descargar Rotafono para Android y disfruta de una mejor experiencia.
Descargar ahora

Mascotas

Tacna: padre pide ayuda para encontrar al perrito de su hijo que se perdió en la playa El Toro

Rotafono de RPP | Pucho es un perrito de cuatro años que sirve de terapia para un menor de 11 años y se perdió en el balneario Boca del Río, en Tacna el último fin de semana.
| | Victor Pacheco
El perrito se escapó de la casa en Tacna cuando abrieron el portón

El perrito se escapó de la casa en Tacna cuando abrieron el portón | Fuente: Rotafono

José Manuel Sosa se comunicó con el Rotafono de RPP para reportar la desaparición de su perrito llamado Pucho. Él y su hijo se fueron de vacaciones a la región Tacna para visitar a su padre. El señor pide toda la ayuda posible para hallar a su mascota, perdido desde este el último sábado 7 de febrero.

El señor dijo que el perro es de su hijo de 11 años, quien está deprimido y desesperado porque no está con su fiel compañero. Por eso, ha buscado por los alrededores, ha consultado a todos los vecinos y pegado afiches para poder encontrar lo antes posible, pero hasta ahora no ha dado resultado.

El señor cree que alguien ha podido llevarse a su mascota

El señor cree que alguien ha podido llevarse a su mascota | Fuente: Rotafono

¿Cómo desapareció el perrito?

El señor Sosa comentó que hicieron un viaje familiar y se quedaron en la playa El Toro, ubicado en el balneario Boca del Río, en el distrito de Sama, en Tacna. Aquel fin de semana abrieron el portón para sacar el carro, pues iba a comprar a la tienda. Fue ahí cuando Pucho salió a la calle y nadie se percató.

Cabe recordar que ellos viven en Lima junto al perro, quien también viajó a la Ciudad Heroica; por eso, el menor está triste y no saben qué más hacer para ampliar la búsqueda. “Mi hijo se encuentra mal anímicamente, no come, no duerme desde el sábado. Es un perro prácticamente de terapia y estamos desesperados porque no aparece”, sostuvo el padre.

El ciudadano cree que alguien ha podido coger a su perro, ya que sino lo habría encontrado. Por dicha razón, exige a las autoridades que colaboren con la búsqueda y pidan los videos de las cámaras de vigilancia de los negocios y casas aledañas para poder ver si se lo llevaron o hacia dónde se marchó.

La familia ofrece una recompensa para quien entregue a su perrito llamado Pucho

La familia ofrece una recompensa para quien entregue a su perrito llamado Pucho | Fuente: Rotafono

Características de la mascota

Pucho tiene cuatro años es de raza pequeña cuyo pelaje es casi en su totalidad beige o marrón claro; solamente tiene ligeros tonos negros en sus orejas y al costado de su hocico. Gran parte de su pecho y patas delanteras son de color blanco y sus ojos son marrones.

Para cualquier información al respecto puede comunicarse al siguiente número: 987627997 o al 961444068.

El Rotafono de RPP sigue creciendo al servicio de la ciudadanía. Envíanos audios, videos y fotos de tu denuncia o hecho noticioso a través del WhatsApp 999 001 800. Descarga la app del Rotafono aquí: https://acortar.link/VBl4Mb o también desde tu computadora en rotafono.pe.

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store

La app del Rotafono ya está disponible en Play Store | Fuente: Rotafono

Sepa más:
Tacna Perros Mascota Animales perro desaparecido Mascota desaparecida
Comparte este caso
Compartir en Facebook Compartir en Twitter Compartir en Whastapp Compartir en Messenger
¿Conoces de un caso similar?
Enviar caso
Más noticias de Rotafono
San Luis: perro llamado Osito se perdió hace 20 días cerca de la avenida Javier Prado

San Luis: perro llamado Osito se perdió hace 20 días cerca de la avenida Javier Prado

 Independencia: buscan a perritos Cody y Paco que desaparecieron hace siete días

Independencia: buscan a perritos Cody y Paco que desaparecieron hace siete días

 Chosica: piden albergues temporales para rescatar a 14 mascotas en situación crítica

Chosica: piden albergues temporales para rescatar a 14 mascotas en situación crítica

 Arequipa: familia busca a perrito Jayax que desapareció cuando fue de paseo al distrito de La Joya

Arequipa: familia busca a perrito Jayax que desapareció cuando fue de paseo al distrito de La Joya
Otros casos similares
Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa

Surco: Ayudemos a que Benito regrese a casa
San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Martín de Porres: Maiden, una perrita de 14 años parcialmente ciega está perdida

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda

San Juan de Miraflores: familia recupera a su perrita llamada Luna tras pedido de ayuda
Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa

Independencia: familia solicita apoyo para encontrar a su mascota Galopa
Rotafono RPP
Más sitios
RPP
AudioPlayer
Studio 92
La Zona
Oxígeno
Corazón
La Mega
Felicidad
Descarga el APP
play-store
Síguenos
Facebook Twitter Whatsapp
Texto bot